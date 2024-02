Archéologie – Empreintes humaines vieilles de 100 000 ans trouvées au Maroc

Les archéologues du Maroc ont mis au jour plus de 80 empreintes humaines datant d’environ 100 000 ans et sont considérées comme les plus anciennes d’Afrique du Nord, rapporte dawn.com.

Les empreintes, probablement laissées par cinq homo sapiens, y compris des enfants, ont été découvertes sur la côte de Larache, une ville à 90 kilomètres au sud de Tanger, par des archéologues du Maroc, d’Espagne, de France et d’Allemagne.

« Ce groupe (d’homo sapiens) traversait la plage vers la mer, probablement à la recherche de nourriture et de crustacés », a déclaré Anass Sedrati, conservateur du site archéologique de Lixus Larache. « Ils étaient probablement des pêcheurs ou des cueilleurs. »

+ Les traces humaines les mieux conservées au monde +

Les chercheurs, dont l’étude a été publiée dans la revue scientifique Nature en janvier, ont déclaré que les empreintes étaient certaines des traces humaines les mieux conservées au monde et les plus anciennes d’Afrique du Nord et du sud de la Méditerranée.

« Cette découverte a été faite lors d’une mission sur le terrain en juillet 2022, dans le cadre d’un projet de recherche scientifique sur les origines et la dynamique des rochers éparpés le long de la côte », ont déclaré les chercheurs dirigés par l’Université française Bretagne Sud.

En 2017, certains restes d’homo sapiens datant de 300 000 ans ont été mis au jour dans le nord-ouest du Maroc, une percée qui a repoussé l’origine estimée de l’espèce humaine de 100 000 ans.

