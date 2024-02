Vidéo – Comment Sky News décrit l’intérieur des tunnels construits par le mouvement Hamas à Gaza

Le correspondant Alistair Bunkall de Sky a été parmi les premiers journalistes à avoir accès à Khan Younis sous l’œil vigilant des militaires du Tsahal, et ce depuis le début de la guerre meurtrière par Israël contre Gaza.

Selon l’aéroport site de la chaîne britannique news.sky.com, Khan Younis a été témoin des combats les plus violents de ces dernières semaines les journalistes de Sky ont été les premiers à accéder au centre de la ville depuis le début de la guerre.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) disent qu’elles ont le contrôle, cependant les coups de feu sont assez constants et les drones volaient, la bataille ne semble pas terminée.

Profondément sous Khan Younis, à 25 mètres plus bas, les tunnels sont oppressants et étroits, mais s’ouvrent parfois sur des pièces de vie plus spacieuses avec des salles de bains, des cuisines et des espaces de couchage.

Et puis quelque chose de plus sinistre – une cellule avec des barres métalliques et une porte qui, selon Tsahal, a été utilisée pour tenir des otages. Ils prétendent avoir une preuve d’ADN que trois des otages libérés se trouvaient ici.

Dans le cœur dense de la ville, il était difficile de s’orienter et de savoir à quel point les combats étaient proches, mais les soldats avec nous ont pris des positions, leurs armes pointées dans les rues autour de nous.

Après quatre mois de combats, l’armée israélienne n’a pas encore trouvé beaucoup de tunnels et elle n’a pas réussi à éliminer le Hamas contrairement aux promesses de Netanyahu.

+ « La guerre n’est pas un joli spectacle, mon peuple a été tué » +

« Le peuple palestinien ici a payé, et paie, un prix tout-puissant pour cela », dit le un journaliste au général Goldfuss. « Ils le sont », a-t-il accepté. « Mais moi aussi. Je pense qu’ils devraient tourner leur rage vers le Hamas. »

« Peut-être, peut-être qu’ils le feront. Mais en fin de compte, c’est la guerre en haut et c’est la guerre ici », répond-il. « La guerre n’est pas un joli spectacle… » a-t-il ajouté.

Israël a promis que ce serait une guerre comme rien auparavant. Ses forces et ses politiciens ont promis de vaincre le Hamas et de ramener les otages chez eux.

Le ministre de la Défense du pays, Yoav Gallant, a déclaré qu’une opération au sol commencera bientôt à Rafah, dans l’extrême sud – le seul centre urbain restant dans lequel les troupes de Tsahal ne sont pas encore entrées.

C’est aussi là que plus d’un million de personnes se sont enfuies, et l’une des dernières « zones sûres » restantes, bien qu’elle soit régulièrement attaquée par des frappes aériennes.

+ Avertissements de « catastrophe » si Tsahal pousse vers Rafah +

L’Égypte, craignant qu’il y ait un exode de réfugiés au-delà de la frontière, a exprimé de graves inquiétudes quant à l’entrée de Tsahal à Rafah. Les organisations humanitaires ont mis en garde contre une catastrophe.

Plus de 27 000 Palestiniens ont déjà été tués depuis le début du conflit, dont au moins 16 000 sont estimés comme civils, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza.

Mais avec le Hamas qui se bat toujours aussi, Israël ne peut pas encore revendiquer la victoire, et le temps pourrait s’épuiser. Le cadre d’un nouvel accord d’otage a été convenu par Israël et attend l’approbation du Hamas.

Si cela va de l’avant, il pourrait y avoir une pause prolongée dans les combats que les nations occidentales et arabes voudront transformer en un cessez-le-feu permanent, prédit Sky News.

Article19.ma