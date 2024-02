Tourisme – Le transporteur israélien El Al annule les vols d’été vers le Maroc au milieu de la guerre contre Gaza

Dégâts collatéraux de la guerre de Netanyahu contre le Hamas à Gaza. Et pour cause, Israeli Airlines El Al ne reprendra pas ses vols directs vers le Maroc pour la prochaine saison estivale, invoquant des changements dans les demandes des clients depuis qu’Israël a lancé sa guerre contre Gaza.

Selon le site londonien the newarab.com, en octobre dernier, El Al a suspendu ses vols directs à destination et en provenance de Marrakech après que le gouvernement israélien a recommandé à ses citoyens d’éviter de se rendre au Maroc pour des raisons de sécurité.

Au cours du même mois, des diplomates israéliens ont quitté Rabat à la suite de manifestations anti-normalisation qui ont fait rage dans le royaume provoquées par le meurtre massif de civils par Israël à Gaza.

+ El Al opérait environ cinq vols hebdomadaires entre Israël et le Maroc +

D’autres vols directs opérés par la société israélienne ont également été suspendus dans ce contexte, y compris la route vers Dublin, lancée en mars de l’année dernière et arrêtée depuis novembre.

En juillet 2021, Israël a lancé des vols directs entre Tel Aviv et Marrakech au Maroc, environ sept mois après que les deux pays aient officiellement normalisé leurs relations. El Al a opéré environ cinq vols hebdomadaires entre les deux États depuis lors.

Pendant ce temps, le transporteur national marocain, Royal Air Maroc (RAM), qui a signé un accord de partage de code avec le transporteur israélien El Al en 2022, continue, jusqu’à présent, d’avoir des vols aller simple de Casablanca à Tel Aviv, selon le site Web de RAM.

+ Le Maroc a toujours accordé l’entrée aux détenteurs de passeports israéliens +

Le Maroc et Israël ont normalisé les liens à la fin de 2020. Depuis lors, les deux États ont publiquement célébré leurs fortes relations commerciales, diplomatiques et militaires dans ce que les responsables ont jugé les militants « historique » et anti-normalisation qualifiés de « honteux ».

Même avant la normalisation, quelque 50 000 à 70 000 touristes se rendaient chaque année au Maroc depuis Israël via des pays tiers, dont beaucoup sont d’origine marocaine.

Contrairement à d’autres États de la région, le Maroc a toujours accordé l’entrée aux détenteurs de passeports israéliens en raison de la importante communauté juive de l’État d’Afrique du Nord en Israël. Quelque 700 000 Juifs d’origine marocaine résident en Israël.

Néanmoins, les vols directs entre les deux nations font partie des mesures que les militants anti-normalisation du Royaume d’Afrique du Nord condamnent, les considérant comme faisant partie des nombreuses décisions prises par Rabat dans le cadre de « l’accord de normalisation honteux avec l’entité sioniste ».

Le 11 février, les groupes marocains pro-palestiniens sont prêts à descendre dans la rue dans le cas d’une « marche d’un million » dans leurs dernières tentatives de faire pression sur Rabat pour qu’il révoque l’accord de normalisation, soutienne un cessez-le-feu à Gaza et condamne le génocide d’Israël, a ajouté The New Arab.

Article19.ma