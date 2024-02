Littérature – Parution chez Le Fennec de la bande dessinée « Paroles d’honneur » de Leïla Slimani et Laetitia Coryn

Les Editions le Fennec présente sa nouvelle parution la bande dessinée « Paroles d’honneur » de Leïla Slimani et Laetitia Coryn, selon un communiqué.

Pendant l’été 2015 Leïla Slimani fait la connaissance de Nour à Rabat, une Marocaine qui lui raconte sans tabou sa sexualité et les tragédies intimes que subissent la plupart des femmes qu’elle connaît. Ce témoignage poignant, suivi d’autres rencontres à travers le pays, bouleverse la romancière franco-marocaine qui décide de mettre la parole de ces femmes à l’honneur.

À travers leurs histoires personnelles, on découvre le drame de la condition sexuelle féminine au Maroc au sein d’une société hypocrite qui condamne le désir et la liberté d’aimer. Cette BD reportage dépeint sans concession la réalité complexe d’un pays où l’islam est religion d’État et rappelle à chacun de nous l’importance du combat pour les droits fondamentaux de la femme.

Leïla Slimani est l’auteure de deux romans parus aux éditions Gallimard : Dans le jardin de l’ogre et Chanson douce (prix Goncourt 2016), elle signe ici son premier roman graphique. Alors que Laetitia Coryn est auteure de plusieurs BD et dessinatrice du best-seller mondial Une histoire du sexe (Les Arènes BD).

