African Lion 2024 – La planification se poursuit alors que le Maroc accueille un deuxième événement de planification multinational

Les Forces armées royales marocaines, et une équipe conjointe de planification des États-Unis aux côtés de planificateurs de 13 pays différents, se sont réunies pour organiser le principal événement de planification de l’exercice African Lion 2024, du 29 janvier au 03 février 2024, a rapporté le site dvidshub.net.

L’année 2024 marque le 20e anniversaire du premier et du plus grand exercice conjoint annuel combiné de l’AFRICOM, African Lion. L’exercice de cette année aura lieu du 19 avril au 31 mai et sera organisé à travers le Maroc, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie avec plus de 7 100 participants de plus de vingt pays, y compris des contingents de l’OTAN. African Lion 24 se concentrera sur l’amélioration de l’état de préparation entre les forces américaines et des nations partenaires.

Cet exercice multinational à plusieurs composantes présentera un éventail complet de capacités dans les domaines terrestre, aérien, maritime et du cyberespace, y compris l’emploi HIMARs-HIRAIN, les opérations aéroportées, les missions de traitement médical et plus encore, dans le but de renforcer l’interopérabilité entre les participants et de mettre en valeur la capacité d’établir une préparation opérationnelle.

« Il y a un vaste niveau de coopération et de compréhension partagée entre les États-Unis et nos partenaires africains qui fait que cet exercice est un succès chaque année », a déclaré le colonel de l’armée américaine Ranjini Danaraj, directeur des opérations de la SETAF-AF. « Avec un groupe aussi diversifié de nations, il est important que le processus de planification soit délibéré et complet pour s’assurer que la formation répond aux objectifs de formation de nos unités et de nos partenaires », a déclaré Danaraj.

+ Plus de 7 000 participants +

Depuis sa création en 2004, African Lion a continué de croître en taille et en portée. Reflétant la croissance par rapport aux années précédentes, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie ont chacun organisé des exercices d’entraînement sur le terrain dans des installations militaires de leurs pays respectifs en 2023.

Cette année, ils accueilleront à nouveau une formation élargie qui comprend des forces du pays hôte et des partenaires panafricains, une formation aux côtés d’un personnel américain conjoint, y compris des soldats de la 2e brigade d’assistance de la force de sécurité. En outre, les missions d’assistance civique humanitaire comparont une combinaison d’assistance médicale, dentaire et vétérinaire et d’échanges à travers le Maroc, le Ghana et le Sénégal.

« Notre objectif ici est de nous assurer que nous préparons avec succès le terrain pour que plus de 7 000 participants s’engagent dans la formation la plus réaliste et la plus stimulante d’Afrique du Nord et de l’Ouest », a déclaré Danaraj. Les efforts déployés au cours de cet événement démontrent notre partenariat de longue date avec toutes les nations impliquées dans cet exercice. »

Avec un peu plus de trois mois restants avant le début de l’exercice, les planificateurs de tous les pays participants se sont réunis après une série d’engagements à distance et virtuels, ainsi qu’une coordination en personne dans les quatre pays hôtes. Ces réunions aident à coordonner les détails de la formation sur le terrain multinationale et des événements de tir en direct, mais aussi l’incroyable soutien logistique et administratif nécessaire pour accueillir un exercice de cette ampleur et de cette dispersion géographique.

« Nous sommes reconnaissants pour le partenariat et la coopération que nous avons avec le Maroc et toutes les nations partenaires impliquées dans cet exercice », a déclaré le major Matthew James, le planificateur principal de l’exercice African Lion, de l’armée américaine. « Chaque année, ces événements de planification permettent à notre partenariat de se renforcer en partageant mutuellement nos connaissances et nos expériences. Nous attendons avec impatience le succès d’un African Lion 24 cet été », a déclaré James.

L’un des points forts de l’exercice de cette année sera un déploiement rapide d’un Système de fusée HIMARS par un U.S. Batterie de réserve des forces de la marine au Maroc, suivie d’une démonstration combinée de tir réel dans la zone de débarquement et d’un redéploiement rapide du système vers un site de suivi pour un entraînement supplémentaire.

+ Une force multinationale unique +

« Cet exercice permet à la Réserve du Corps des Marines des États-Unis de montrer sa létalité et son état de préparation en activant et en déployant une unité des États-Unis continentaux jusqu’au Maroc », a déclaré le major de marine américain Alistair Howard, planificateur en chef pour les forces maritimes américaines en Europe et en Afrique. « Avec l’aide et le soutien de nos partenaires marocains, l’introduction des lanceurs HIMARS nous permet de nous intégrer de manière transparente à la marine américaine, à l’armée de l’air américaine et à l’armée de l’air marocaine », a déclaré Howard.

Démontrant davantage les contributions des forces de la Garde et de la Réserve, des unités de plusieurs États américains participeront tout au long de l’exercice. Dans le cadre d’un programme de partenariat d’État de longue date au Maroc, la Garde nationale de l’Utah soutiendra une mission médiatique humanitaire, une opération aéroportée et contribuera à l’exercice du grand poste de commandement au Maroc. De plus, la Géorgie, l’Illinois, New York, le Maryland, le Dakota du Nord, le Vermont et la Virginie sont tous des forces contributives à travers les différentes nations.

Le programme de partenariat de l’État est conçu pour jumeler les programmes de la Garde nationale de l’État américain avec les pays d’Afrique afin d’exécuter des événements bilatéraux, y compris des engagements militaires et civils, afin d’augmenter la capacité et la capacité des partenaires. Ces efforts sont à l’appui du US Africa Command, pour promouvoir la stabilité régionale en Afrique.

« Les exercices multinationaux comme African Lion nous permettent de travailler côte à côte avec plusieurs partenaires internationaux et de faire partie d’une force multinationale unique », a déclaré le lieutenant de l’armée américaine. Le colonel Frank Engle, commandant du 2e bataillon de la Garde nationale de l’armée de New York, 108e infanterie. « Nos soldats seront répartis dans toute l’Afrique du Nord et de l’Ouest, et nous aprécions l’occasion de démontrer notre compétence sur le continent », a déclaré Engle.

Article19.ma