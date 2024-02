Assurance : Sanlam Holding a cédé 497.573 actions Sanlam Maroc

Sanam Holding a cédé 497.573 actions Sanlam Maroc, franchissant directement à la baisse le seuil de participation de 10% dans le capital de la compagnie d’assurance (7,13%).

Dans les six mois qui suivent ce franchissement de seuil, Sanam Holding, qui déclare agir de concert avec son actionnaire de référence Said Alj, envisage d’arrêter ses achats sur la valeur concernée et de continuer à siéger au conseil d’administration de Sanlam Maroc.

Pour rappel, premier groupe d’assurance en Afrique Sanlam Maroc était majoritairement détenue par le sud-africain Sanlam (61,7%) et par Sanam (21,5%), holding marocaine du businessman casablancais Saïd Alj.

Article19.ma