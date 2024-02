Santé – L’OMS alerte sur une explosion des cas de cancer à l’horizon 2050

Quelque 35 millions de nouveaux cas de cancer devraient être détectés en 2050, soit 77 % de plus qu’en 2022, a alerté le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’augmentation rapide de la charge mondiale du cancer reflète à la fois le vieillissement et la croissance de la population, ainsi que les changements dans l’exposition des personnes aux facteurs de risque, souligne l’OMS dans un communiqué publié jeudi, à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, citant le tabac, l’alcool, l’obésité et la pollution de l’air comme facteurs-clés de l’augmentation de l’incidence.

+ Le cancer plus frappant dans les pays à IDH faible +

Les pays dont l’indice de développement humain (IDH) est élevé devraient connaître la plus forte augmentation de l’incidence avec 4,8 millions de cas supplémentaires prévus en 2050 par rapport à 2022, a averti l’Organisation, précisant que l’augmentation proportionnelle des cas de cancer sera plus frappante dans les pays à IDH faible (142 % d’augmentation) et dans les pays à IDH moyen (99 %). De même, la mortalité par cancer dans ces pays devrait presque doubler en 2050.

L’impact de cette augmentation ne sera pas ressenti de la même manière dans les pays de différents niveaux d’IDH, a fait observer le Docteur Freddy Bray, chef de la branche de Surveillance du cancer au CIRC, expliquant que les pays ayant le moins de ressources pour gérer leur charge de morbidité liée au cancer supporteront le plus gros de la charge mondiale de cette morbidité.

Article19.ma