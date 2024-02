Politique – Le PAM “ouvre la porte” aux candidatures pour le secrétariat général du parti, à partir de ce vendredi

Le bureau politique du Parti Authenticité et Modernit (PAM) a dévoilé suite à sa réunion ordinaire tenue le mercredi 31 janvier sous la présidence de son secrétaire général M. Abdellatif Ouahbi, que le parti “ouvre la porte” aux candidatures pour le secrétariat général à partir de ce vendredi 2 février.

« Dans le contexte du prochain congrès national, l’ouverture des candidatures au Secrétariat Général a été décidée à partir du vendredi 2 février 2024 jusqu’à la date du congrès », affirme un communiqué du parti.

Pour rappel, le 5ème congrès national du PAM entamera ses travaux de trois jours à Bouznika, à partir du 9 février courant.

“Le bureau politique et tous les militants et militantes sont déterminés à faire de ce 5ème congrès national du parti une autre phase militante qui consolide la position distinguée du PAM au regard des citoyens et citoyennes, en tant que mouvement moderniste et démocratique, fondé sur des références et des principes solides”, précise le parti dans un communiqué.

La dernière réunion tenue au siège central du parti le 31 janvier à Rabat, a été dédiée entre autres au développements sur les scènes de la politique nationale et internationale et surtout les derniers préparatifs du 5ème congrès national, ainsi que les questions organisationnelles internes du parti, ajoute le communiqué.

Article19.ma