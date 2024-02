Justice – Peines allant jusqu’à six ans de prison ferme à l’encontre de sept accusés poursuivis pour des « affaires liées au terrorisme »

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Rabat a prononcé, jeudi, des peines allant de cinq à six ans de prison ferme à l’encontre de sept individus condamnés dans deux affaires distinctes liées au terrorisme.

Concernant la première affaire, dans laquelle sont poursuivis six personnes, le tribunal a condamné le principal accusé à six ans de prison ferme et a prononcé une peine de cinq ans de prison ferme à l’encontre des cinq autres accusés poursuivis pour « constitution de bande criminelle dans le cadre d’un projet de préparation et de planification d’actes terroristes visant à porter une atteinte grave à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence, apologie d’un groupe terroriste et incitation à des actes constituant des crimes terroristes ».

S’agissant de la deuxième affaire, le tribunal a condamné l’accusé à cinq ans de prison ferme pour « incitation à commettre des actes terroristes visant à porter une atteinte grave à l’ordre public, apologie et promotion d’un groupe terroriste ».

Article19.ma