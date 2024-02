Armement – Les résumés de l’annuaire SIPRI 2023 disponibles en arabe et en japonais

Grâce aux partenaires de traduction de SIPRI, le résumé de l’annuaire « SIPRI Yearbook 2023 » est actuellement disponible en arabe et en japonais, a dévoilé le site sipri.org.

Ces traductions peuvent être également téléchargées en même temps que des versions en catalan, chinois, néerlandais, français, italien, coréen, russe, espagnol, suédois et ukrainien.

Publiée en juin 2023, la 54e édition de l’Annuaire SIPRI est une source faisant autorité et indépendante de données et d’analyses sur les armements, le désarmement et la sécurité internationale.

L’Annuaire publié par Oxford University Press, est un recueil d’informations et d’analyses de pointe sur l’évolution de l’armement, du désarmement et de la sécurité internationale. Trois grands ensembles de données du SIPRI Yearbook 2023 ont été pré-lancés en 2022-23 : les ventes totales d’armes par les 100 premières sociétés productrices d’armes (décembre 2022), les transferts internationaux d’armes (mars 2023) et les dépenses militaires mondiales (avril 2023).

Article19.ma