Vidéo – SIPRI dévoile une nouvelle série de vidéos sur la promotion de la sécurité chimique

SIPRI a dévoilé une nouvelle série de vidéos d’entretiens avec des experts en armes chimiques qui explore les moyens de renforcer le régime mondial pour promouvoir la sécurité chimique, selon sipri.org.

Les entretiens ont été menés lors d’un atelier d’experts au SIPRI à Stockholm en novembre 2023, qui faisait partie d’un projet sur le renforcement de la norme contre l’utilisation des armes chimiques et la promotion de la mise en œuvre efficace de la Convention sur les armes chimiques (CWC) de 1993.

+ Développements scientifiques et technologiques +

L’événement a été organisé pour faciliter le dialogue entre les parties prenantes du régime de la CWC, les responsables et les experts des domaines d’expertise pertinents.

L’atelier, organisé avec le soutien du ministère norvégien des Affaires étrangères, a discuté de l’état du régime de la CWC, y compris les défis et les opportunités dans l’environnement de sécurité contemporain.

L’atelier a examiné la façon dont les parties prenantes peuvent renforcer les dimensions normatives et juridiques du régime et améliorer la mise en œuvre nationale, y compris en renforçant le travail de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

L’atelier a également examiné les difficultés présentées par les développements scientifiques et technologiques rapides en chimie et a exploré le rôle du nouveau Centre de chimie et de technologie de l’OIAC dans ce contexte.

