Affaire « Hamza mon BB » – La célèbre chanteuse Dounia Batma arrêtée par la police et mise derrière les barreaux pour un an

La chanteuse Dounia Batma a été arrêtée mercredi à Casablanca, suite à la décision du Parquet près de la Cour de Cassation dans une correspondance au Procureur du Roi près de la Cour d’Appel de Marrakech, demandant l’exécution de la peine d’emprisonnement à l’encontre de l’accusée.

Les forces du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech et leurs homologues de Casablanca, ont appréhendé la chanteuse Dounia Batma à Casablanca.

Cette dernière a été appréhendée dans la capitale économique avant d’être transférée à Marrakech, selon des médias locaux. « Cette arrestation marque le début de sa détention effective à la prison de Loudaya à Marrakech où elle devra purger une peine d’un an, tel que prononcé par la Cour de Cassation en fin décembre 2023 », affirme un avocat.

Et de préciser que la célèbre chanteuse marocaine devra en outre s’acquitter d’une compensation financière en faveur de Saïda Charaf, qui accusait sa consœur de diffamation dans le cadre du scandale « Hamza mon BB ».

+ Affaire « Hamza mon BB » +

Pour la styliste et créatrice de mode Aïcha Ayach sa peine de prison ferme a été réduite à six mois ferme en appel tandis qu’Ibtissam Batma (sœur de Dounia) a été condamnée à huit mois de prison ferme et à une amende de 10 000 dirhams, avec l’obligation de verser une indemnisation civile de 20 000 dirhams à deux plaignantes. Sofia Chakiri pour sa part a été condamnée à un an de prison ferme et à une amende de 10 000 dirhams.

Les accusations portées contre les personnes impliquées dans l’affaire « Hamza min BB » portent sur la participation à « un accès frauduleux à un système informatique de données », « l’entrave délibérée au fonctionnement de ce système », « la diffusion non autorisée d’images et de déclarations d’autrui par le biais de systèmes informatiques, la diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d’individus et la diffamation », ainsi que la participation au chantage.

