Kiosk / France – Mélenchon dénonce « le discours le plus réactionnaire depuis un siècle » de Gabriel Attal

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé « le discours le plus réactionnaire depuis un siècle » en réaction à la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre Gabriel Attal devant le Parlement mardi.

« Attal est très mécontent car le peuple refuse d’admettre qu’il vit au paradis. Il punit durement les ingrats: suppression du SMIC, travail gratuit obligatoire pour le RSA, le discours le plus réactionnaire depuis un siècle », a écrit le candidat de la France insoumise sur X (ex-Twitter).

« Attal veut généraliser de force le libéralisme économique qui a déjà détruit l’industrie, l’agriculture, la santé, l’éducation », a-t-il également jugé dans une seconde publication, selon BFMTV.

Attal est très mécontent car le peuple refuse d'admettre qu'il vit au paradis. Il punit durement les ingrats : suppression du SMIC, travail gratuit obligatoire pour le RSA etc… Le discours le plus réactionnaire depuis un siècle. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 30, 2024

+ « Désmicardiser la France » +

Lors de ce discours, qui n’était pas terminé lorsque Jean-Luc Mélenchon a publié ces messages, Gabriel Attal a dit vouloir « désmicardiser la France », promettant une réforme pour les bas salaires dès le prochain budget à l’automne et de continuer « à baisser les charges qui pèsent » sur les classes moyennes.

Il a aussi déclaré que les chômeurs en fin de droits n’auraient plus d’allocation spécifique de solidarité permettant « sans travailler, de valider des trimestres de retraite » et basculeraient au Revenu de solidarité active (RSA).

« Nous avons une conviction et une cohérence forte: nous considérons que la retraite doit être le fruit du travail. Et donc nous proposerons la bascule de l’allocation de solidarité spécifique au RSA et la suppression de cette allocation », a affirmé le Premier ministre. Celui-ci a aussi annoncé la généralisation, d’ici le 1er janvier 2025, du dispositif qui conditionne le RSA à 15 heures d’activité dans tous les départements, ajoute la même source .

🔴 Voici la liste des horreurs annoncées par Gabriel Attal :

⚠️ Généralisation du RSA sous conditions privant ainsi de tout droit à un revenu d'existence

⚠️ Nouvelle menace de réduction de l'assurance chômage

⚠️Suppression de l’allocation spécifique de solidarité : une trappe à… — Arthur Delaporte (@ArthurDelaporte) January 30, 2024

A gauche, le porte-parole des députés PS, Arthur Delaporte, a dénoncé le « sarkozysme décomplexé » du Premier ministre, citant aussi parmi les « horreurs annoncées » par Gabriel Attal la « généralisation de l’uniforme à l’école » et du service national universel (SNU) et l’ambition du gouvernement de faire « payer » les personnes qui n’honorent pas leurs rendez-vous médicaux.

Le député insoumis François Ruffin a de son côté ironisé sur le « très bon exposé du jeune Giscard ». « Lever les tabous et les verrous, libérer les énergies et la croissance, baisser les charges, débureaucratiser la France, l’uniforme à l’école, l’Europe solution miracle… Un vent de fraîcheur souffle sur le pays! », a-t-il écrit sur X.

