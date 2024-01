Digital – La SNRT lance sa nouvelle plateforme numérique de replay

La Société Nationale de Radiodiffusion et Télévision (SNRT), a annoncé le lancement de sa nouvelle plate-forme de replay « snrt.ma », tout en s’adaptant aux nouveaux modes de consommation des contenus audiovisuels, cette plateforme démarre avec plus de 2500 heures de contenus audiovisuels émis sur ses bouquets, d’après snrtnews.com.

A travers sa nouvelle plate-forme, la SNRT veille à mieux consolider sa forte présence dans l’espace numérique. Cela se manifeste par les 23.6 millions d’abonnés dans ses plates-formes qui ont réalisé 3.55 milliards de vues et 570 millions d’heures de vues y compris la chaîne Al Aoula sur YouTube qui récolte une croissance annuelle remarquable de plus de 250 millions de vues.

Entre autres, ces chiffres témoignent des récentes avancées numériques de la SNRT dans le paysage audiovisuel marocain. Au-delà de la télévision, la société a conquis les smartphones de millions d’utilisateurs avec ses applications mobiles telles que SNRTLive, SNRTNews, et Botola.

Cette progression numérique confirme la capacité de la SNRT à évoluer avec les nouvelles technologies et les récentes tendances médiatiques, transcendant ainsi les écrans de télévision pour investir les smartphones et les appareils numériques de chacun.

+ « snrt.ma » +

Dans cet esprit, « snrt.ma » offre des services et avantages abondant, en adéquation avec la mission du service médiatique public moderne assuré par la société. Il s’agit, entre autres de la diffusion en-live des chaînes TV et radio du bouquet du Groupe. Elle offre également un replay en toute liberté, partout et à tout moment des programmes de la SNRT allant de l’information, à la culture, l’art, la spiritualité, aux magazines et débats en arabe, amazigh et hassani.

De surcroît, la plate-forme accorde un intérêt à l’information comme priorité. Ainsi, elle propose une retransmission en continu des JT, via le live, et leurs replays instantané à visionner à partir des ordinateurs, téléphones, et tablettes. Pour cela, elle adopte une technologie de pointe avec un design sobre et épuré. A cet égard, le nouveau portail se veut dynamique permettant de garantir, par la même occasion, une expérience d’utilisation fluide.

Dès la page d’accueil, la disposition des rubriques est simplifiée pour une navigation en toute facilité à travers un portail modulable et interconnecté entre l’ensemble des plates-formes. Ainsi, chaque chaîne possède sa propre page qui rassemble tous les programmes et leurs replays. En tout, le « multi-screen » permet une navigation à partir de tous les écrans.

De plus, l’accès à l’ensemble des sites des chaînes de radio et de télévision du Groupe est également possible depuis le nouveau portail. En plus, celui-ci donne des informations sur la grille des programmes du Groupe, qui est accessible et dynamique, avec un détail de toutes les émissions heure par heure.

Article19.ma