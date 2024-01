Cinéma – Irish Film Festival débarque au cinéma Renaissance à Rabat

Organisé par l’Ambassade d’Irlande à Rabat en partenariat avec Renaissance Cinema, le Festival du Film Irlandais débarque au Cinéma Renaissance à Rabat du 31 janvier au 2 février, cet événement culturel marque le premier du genre dans la ville depuis la création de l’ambassade il y a deux ans, selon un communiqué.

Le Festival du film irlandais coïncide avec la célébration de la Saint-Brigide, le 1er février, jour férié en Irlande depuis 2023. Dans la tradition irlandaise, cette journée marque le début du printemps et symbolise l’espoir, le renouveau et la féminité.

Pour célébrer la créativité et le talent des femmes irlandaises, un programme culturel est organisé dans plusieurs grandes villes du monde, dont pour la première fois à Rabat.

+ Une plate-forme pour mettre en valeur la contribution des femmes +

Ce festival cinématographique présentera et célébrera le rôle des femmes, ainsi qu’explorera des thèmes pertinents à leurs expériences.

Les films du festival; « The Quiet Girl », « Lies We Tell » et « Float Like a Butterfly » offrent un point de vue féminin sur une variété de questions pertinentes telles que le leadership et la représentation, l’autonomisation, l’autonomie et la liberté d’expression.

« Nous sommes ravis d’accueillir le Festival du film irlandais à Rabat et de fournir une plate-forme pour mettre en valeur la nature transformatrice et autonomisante de la contribution des femmes à toutes les sphères de la vie », a déclaré James McIntyre, ambassadeur d’Irlande. « Grâce à ces films, nous espérons favoriser le dialogue, inspirer les discussions et célébrer les contributions des femmes dans l’industrie cinématographique. »

« The Quiet Girl », qui sera projeté le jour de la Saint Brigid, est un film en langue irlandaise acclamé par la critique, nominé aux Oscars et primé, considéré par certains comme l’un des meilleurs films irlandais jamais réalisés.

Article19.ma