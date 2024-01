Travail – Le PNUD lance le Projet d’Accélérateur de Croissance Verte et d’Emplois

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) Maroc, en partenariat avec le Programme de Partenariat Dano-Arabe (DAPP) du Ministère Danois des Affaires Étrangères, lance le 31 janvier à Rabat, le projet d’accélérateur de la croissance verte et de création d’emplois pour les jeunes, selon un communiqué.

Ce projet ambitieux s’aligne sur la vision stratégique du Royaume, visant une transition vers une économie verte, équitable, et propice à la création de richesses et d’emplois pour les jeunes. Il résulte d’une collaboration fructueuse entre le PNUD Maroc, le Bureau Régional du PNUD pour les États Arabes et le Programme de Partenariat Dano-Arabe.

L’objectif principal de ce projet est de soutenir les entrepreneurs et les PME, en particulier ceux dirigés par des jeunes, dans l’accélération de la croissance verte et la création d’emplois verts au Maroc. Ceci sera réalisé en développant de nouvelles sources de revenus verts et en promouvant des pratiques écologiques au sein des activités existantes.

+ Appel à manifestation d’intérêt +

Dans le cadre de ce projet, un premier appel à manifestation d’intérêt a été lancé le lundi 22 janvier 2024 au profit des PME de toutes formes juridiques de droit marocain. Il cible des projets innovants qui contribuent à la réalisation des Objectifs de développement durable, notamment dans les domaines suivants : agriculture, forêts et pêche durables, industries durables, gestion des déchets, gestion des ressources en eau, énergies alternatives, bâtiments verts, écotourisme, transport et stockage durables.

Les porteurs de projets intéressés sont invités à :

• Consulter le règlement de cet appel à manifestation d’intérêt au lien suivant :

https://drive.google.com/file/d/1-jqcTFELXvLvbwyBGp9_fTX8K89wx_0z/view?usp=sharing

• Remplir le formulaire de candidature disponible sur la plateforme Impact Venture Hub et accessible via ce lien:

https://impactventurehub.org/green-growth-and-jobs-morocco/

Une session d’information et de sensibilisation en ligne sur le processus de recrutement et d’accélération est prévue le 05 février 2024 en vidéo streaming. Les détails sur cette session seront communiqués sur les réseaux sociaux du PNUD Maroc et de la Station Startup.

La date limite pour soumettre les candidatures est fixée au lundi 12 février 2024 à 16H00 (GMT+1).

NB : Le projet est mis en oeuvre en collaboration avec Flat6Labs, LaStartupStation et New Silk Roads.

Article19.ma