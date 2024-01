Flash / Justice – Maroc Telecom devra verser 6,3 milliards DH à Inwi pour « pratique anti-concurrentielle »

Verdict – Le tribunal de commerce de Rabat vient de condamner, ce lundi, le Maroc Telecom à une pénalité de 6,3 milliards de dirhams qui doit être versée à Wana Corporate (Inwi) à cause

des pratiques « anticoncurrentielles » du groupe dirigé par Abdeslam Ahizoune.

Selon le site semi-officiel Le360.ma, au cœur du litige, « le monopole de fait » imposé par Maroc Telecom sur les infrastructures télécoms du pays, en sachant que le secteur est libéralisé.

Pour rappel, Maroc Telecom s’est déjà vu infliger, en janvier 2020, une amende record de 3,3 milliards de dirhams pour abus de position dominante sur le marché du fixe.

Et suite à une saisine déposée par la firme Inwi, le watchdog des télécoms avait conclu à « l’existence de comportements cumulés imputés à IAM », ayant eu pour effet d’empêcher et de retarder l’accès des concurrents au dégroupage et au marché du fixe. Maroc Telecom a par la suite eu à subir une liquidation d’astreinte de 2,7 milliards en 2022, ajoute la même source.

Le procès aura duré plus de 2 ans et Maroc Telecom peut faire appel.

