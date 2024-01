Cinéma – « La mère de tous les mensonges » remporte le Prix de la Critique au Festival Black Movie de Genève

Le film documentaire « La mère de tous les mensonges » de la réalisatrice marocaine, Asmae El Moudir, a remporté, dimanche, le Prix de la Critique au Festival Black Movie de Genève.

Le film, qui a remporté plusieurs récompenses tant au niveau national qu’international, a poursuivi sur sa lancée en s’adjugeant l’un des quatre prix de la 25ème édition de Black Movie.

+ Étoile d’Or de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech +

« La mère de tous les mensonges » avait notamment gagné le Grand Prix (Étoile d’Or) de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech (24 novembre- 2 décembre 2023).

Né en 1991 d’une envie de montrer des films en provenance des pays d’Afrique, manifestation pluridisciplinaire et artistique jusqu’en 1998, le Festival Black Movie entame un tournant en 1999 sous l’impulsion d’une nouvelle direction.

Le festival axe ses propositions cinématographiques sur des films d’auteur, indépendants ou aux formats hors normes, qui ne sortent que peu ou pas dans les salles de cinéma suisses.

Son but est d’entrer en résonance avec des cinématographies contemporaines, ancrées dans des réalités sociales et esthétiques d’aujourd’hui, et de développer des programmations inédites et innovatrices.

Article19.ma