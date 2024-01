Exploration gazière – Predator Oil & Gas annonce le lancement des tests, à partir de ce 29 janvier, à Guercif

La firme britannique Predator Oil & Gas, détentrice de 75% de la licence d’exploration de pétrole et de gaz onshore dans la région de Guercif, vient de dévoiler que le programme d’essais sans plate-forme démarrera, ce lundi 29 janvier, et durera deux semaines.

Le centre actuel du programme de forage d’exploration et d’évaluation est situé à moins de 10 kilomètres du gazoduc Maghreb Europe, indique l’opérateur dans une note rendue public.

À court terme, l’accent est mis sur la fourniture de gaz naturel comprimé (GNC) à l’industrie marocaine, sachant qu’un accord de collaboration pour des ventes potentielles de gaz GNC a été signé avec Afriquia Gaz.

The expected date for commencement of the rigless testing programmes, onshore Morocco, is on or about 29 January 2024https://t.co/6itrQB6vwj

Corporate Update – highlights include being fully funded for all 2024 firm commitments:https://t.co/bm9mLRkGC4 #PRD pic.twitter.com/IwBVibkSlz — Predator Oil & Gas (@PredatorOilGas) January 26, 2024

+ « Un problème réglementaire imprévu » +

Il est à noter que le lancement de ce programme a connu un retard de plusieurs mois, causé, selon Predator Oil & Gas à « un problème réglementaire imprévu ».

La firme rappelle que les puits MOU-1 foré en 2021 et les puits MOU-3 et MOU-4 forés en 2023 ont été achevés et sont prêts pour des tests sans plate-forme début 2024.

Une fois, les résultats des tests sans plate-forme disponibles, le marché des services et équipements GNC pourra être évalué avec une plus grande certitude en ce qui concerne les délais de livraison.

Si de futurs forages s’avèrent concluants, cela nécessiterait, une fois la demande du marché industriel satisfaite, une stratégie de commercialisation du gaz pour l’export via le gazoduc du Maghreb, affirme-t-on.

Article19.ma