Politique – Au sein du PAM on ignore qui conduira le Tracteur après le congrès du 9 février, toutefois Ouahbi demeure incontournable (Média)

Plus que 12 jours pour le 5ème congrès national duParti Authenticité et Modernité (PAM) et les militants ignorent encore qui sera le prochain secrétaire général. Le seul nom qui circule jusqu’à présent est celui du secrétaire général actuel Abdellatif Ouahbi qui, dit-on, fait face à une opposition farouche de la part des sympathisants de Fatima-Zahra Mansouri et de certains ministres comme Mohamed Mehdi Bensaid, selon le site arabophone “goud.ma”.

+ Qui sera le futur secrétaire général du PAM ? +

Selon la même source, les dirigeants du PAM ignorent encore le nom du futur leader du Tracteur, les seuls noms qui font l’objet de spéculations jusqu’à présent, sont Ouahbi et Mansouri, présidente du Conseil national du PAM, tout en sachant que les deux ne se sont pas exprimés publiquement à ce sujet, jusqu’à maintenant.

+ Le parti du Tracteur affronte actuellement « un séisme politique » +

Après le séisme politique lié à l’affaire du naroco-trafiquant “Escobar du Sahara”, tout le monde s’impatiente pour savoir comment se passera le congrès du PAM les 9, 10 et 11 février à Bouznika. En s’interroge qui sera « le Superman » qui viendra sauver la réputation du parti, et le protéger des tentatives de ceux qui veulent ternir son image, comme c’etait le cas à l’époque d’Ilyas El Omari et Hakim Benchamach.

+ Mansouri ne succèdera peut-être pas à Ouahbi +

S’exprimant sur le site “goud.ma”, il y a à peine quelques semaines, un membre de la direction du PAM a affirmé qu’il est pratiquement exclu queMme Mansouri accède à la tête du parti, et ce primo: pour des raisons personnelles et secundo: parcequ’elle gère le volumineux dossier de l’aide directe au logement.

Pour rappel, le PAM s’apprête à tenir son 5ème congrès national avec la participation de 3500 congressistes, du 09 au 11 février prochain à Bouznika, à 40 kms au sud de Rabat.

Article19.ma