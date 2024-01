Sommet Italie-Afrique – M. Akhannouch reçu par le Président italien

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a été reçu, dimanche soir à Rome, par le Président italien, Sergio Matarella, aux côtés des chefs d’État et de gouvernement participant au Sommet ”Italie-Afrique : Un pont pour une croissance commune’’, qui se tient les 28 et 29 janvier.

M. Matarella a été accompagné lors de cette réception par la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni.

A cette occasion, le Président italien a offert un dîner en l’honneur des chefs d’État et de gouvernement participant à ce sommet, qui fait partie d’un parcours entamé par le gouvernement italien depuis sa prise de fonction, à travers de nombreuses rencontres bilatérales, dont le moment central a été la Conférence sur le Développement et la Migration, qui a eu lieu à Rome en juillet dernier et qui a lancé le “Processus de Rome”.

