Le Club Med Agadir concédé par la CDG à la famille Benabbès-Taarji pour en faire un luxueux palace

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), en commun accord entre Madaëf, sa branche Tourisme, et le groupe Club Med, vient de concéder le club Med Agadir au groupement constitué par la famille Benabbès-Taarji et Guy Marrache.

Et selon Challenge, le mythique établissement hôtelier de la capitale du Souss-Massa, qui existe depuis 1965, sera entièrement rasé pour laisser la place à un nouvel hôtel 5 étoiles de 400 chambres sous enseigne Robinson Magic Life (marque haut de gamme du numéro un mondial du tourisme TUI).

Article19.ma