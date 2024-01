Droits humains – M. Olawuyi, Président du Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’Homme entame sa visite académique au Maroc

Sur invitation d’Amina Bouayach, Présidente du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), Damilola Olawuyi, Président du Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’Homme (UNWG BHR), entame une visite académique au Maroc du 29 janvier au 1er février.

Cette visite de quatre jours s’inscrit dans le cadre de la coopération technique avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, notamment à travers les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, qui sont des mécanismes indépendants établis par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU et qui sont soit un individu (appelé rapporteur spécial (SR) ou expert indépendant (IE)) ou un groupe de travail (GT) de cinq membres, selon le CNDH.

+ Promotion de la diffusion et l’application des Principes directeurs de l’ONU +

Cette visite a pour objectif principal de promouvoir les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme, d’après la même source.

Plusieurs réunions de travail sont inscrites au programme de cette visite avec des acteurs institutionnels, ainsi que des conférences à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat et de l’Université Mohammed V de Rabat. Des formations sur les entreprises et les droits de l’Homme sont également prévues au profit du personnel du CNDH et de ses douze commissions régionales, du Point de contact national marocain et des acteurs majeurs de la société civile actifs dans le domaine des droits de l’Homme et des affaires. Ces formations se dérouleront à l’Institut de Rabat-Driss Benzekri pour les droits de l’Homme.

Il convient de rappeler que parmi les missions attribuées au Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’Homme, la promotion de la diffusion et l’application des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme ; l’appui aux efforts tendant à promouvoir le renforcement des capacités et l’utilisation des Principes directeurs, et, à la demande, la formulation des avis et des recommandations concernant l’élaboration de lois et politiques nationales relatives aux entreprises et aux droits de l’Homme, ajoute la même source.

