Insolite – Un passager de Ryanair « ivre » revenant d’un séjour de désintoxication à l’héroïne au Maroc mis sous les verrous

Un passager ivre de Ryanair revenant d’un séjour de « désintoxication de l’héroïne » au Maroc a été emprisonné pour avoir crié pendant le vol où il a accusé un compagnon de voyage d’être un pédophile qui « violerait mes enfants ».

Benjamin Gallon, 37 ans, de Bradford, a causé deux heures de chaos sur le vol à destination de l’aéroport de Manchester le 1er décembre de l’année dernière., a rapporté le site britannique dailymail.co.uk.

Il avait bu avant le vol alors qu’il n’était autorisé à monter à bord de l’avion que parce qu’il ne buvait plus d’alcool. Les boissons qu’il avait achetées dans l’aéroport ont été confisquées.

+ « C’est de ta faute, que des gens comme toi violeraient mes enfants » +

Après avoir bu secrètement dans une bouteille en plastique Gallon est devenu volatil et abusif, le jeune homme a crié à haute voix et lorsqu’on lui a demandé de s’arrêter par d’autres passagers, il a crié « f*** la police ». Il a également demandé à une femme de son ami masculin : « Il est gay, n’est-ce pas ? »

Le procureur Tom Challinor a déclaré : « Le défendeur a commencé à abuser de la sexualité et du genre du plaignant. Il a déclaré « qu’il n’y a que deux sexes » avant d’affirmer que le mouvement LGBTQ+ « a sexualisé les enfants ».

Ajoutant que : « Il est devenu de plus en plus agressif envers l’homme, et a dit « c’est de ta faute, toi f***** – des gens comme toi violeraient mes enfants ».

Après avoir signalé Gallon à l’équipage de cabine, l’homme et la femme ont été déplacés. Lorsqu’un autre passager l’a confronté, Gallon a dit : « Vous êtes un Jamaïcain, vous aimez les n***es. » L’abus a continué, bien que d’autres passagers lui aient dit de se taire.

L’avocat de Gallon, Stuart Neale, a déclaré que son client s’était tourné vers l’héroïne après avoir subi une blessure à la colonne vertébrale et qu’il traitait les vacances comme une « détox », mais qu’il avait trop bu à l’aéroport.

+ « Je suis dégoûté de moi-même » +

Pendant le vol, le jeune homme de 37 ans a également essayé d’entrer dans la zone de stockage de l’avion pour récupérer les cigarettes de son ami, a déclaré le personnel.

À la fin du vol de quatre heures, il a été demandé à Gallon de se rendre à l’avant de l’avion pour permettre à la police de le faire descendre plus facilement du vol, mais il a refusé. Un passager a dit : « Allez mon pote, bouge juste pour que nous puissions partir. » Gallon a répondu : « Fermez-la ou je vous donnerai un coup à la tête. »

Il a finalement changé de place, avant de dire à l’homme qu’il avait insulté plus tôt : « C’est de ta faute si je me fais arrêter, toi p***. » Gallon a été interpellé par la police une fois que le vol a atterri à l’aéroport de Manchester. Il a dit qu’il était « dégoûté » de lui-même lorsqu’il a ensuite été confronté à des images de téléphone portable.

Gallon a eu 14 condamnations antérieures pour 22 infractions – y compris pour être ivre et désordonné, violence et violation des ordonnances du tribunal.

M. Neale a lu une lettre de Gallon qui disait : « Je n’ai que des remords. Il n’y a pas de place dans notre société pour ce comportement et cela m’a rempli de la plus grande honte.

« Personne n’a le droit de faire ressentir à quiconque ce que j’ai fait ressentir à ces bonnes personnes ce jour-là. « Je suis dégoûté de moi-même – il n’y a aucune excuse pour un tel comportement. » Il s’est excusé « profondément » auprès du personnel de Ryanair pour son « bavardement ivre ».

Décrivant le comportement de Gallon comme « honteux, volatil et complètement inacceptable », la enregistreuse Katie Jones a emprisonné Gallon pendant quatre mois. Il a précédemment plaidé coupable d’être entré dans un avion en état d’ébriété et d’avoir utilisé un comportement racialement abusif.

