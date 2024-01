Édition – Assouline ouvre de nouvelles fenêtres sur la riche culture marocaine

L’éditeur de luxe Assouline a publié un nouveau livre intitulé « Maroc, Royaume de Lumière », visant à mettre en valeur la richesse culturelle du Maroc et à soutenir la reconstruction du pays après les tremblements de terre de l’année dernière, selon forbes.com

Il offre aux lecteurs la possibilité d’explorer les belles villes du Maroc et leurs artisanats traditionnels, encourageant potentiellement le tourisme qui est crucial pour l’économie locale à l’heure actuelle.

Ce livre reflète les sentiments de l’artiste Mehdi Qotbi, qui voit le Maroc comme une célébration de la lumière, de la couleur et de la communauté. Il est conçu pour emmener les lecteurs dans un voyage à travers le Maroc, des rues animées de Marrakech aux sereines montagnes de l’Atlas.

Le photographe Oliver Pilcher capture l’essence de ces lieux, et ce beau livre est encore enrichi par les contributions d’Ariel Wizman, écrivain et musicien d’origine marocaine, qui fournit des commentaires perspicaces sur l’histoire et la culture du pays.

Aux côtés de « Maroc, Royaume de Lumière », Assouline a également récemment publié « Les Arts Décoratifs Marocains » de Philippe Saharoff. Ce travail, développé sur trois ans, met en valeur la diversité des arts et de l’artisanat du Maroc, du travail du cuir de Marrakech aux boiseries d’Essaouira.

Il comprend une gamme de formes d’art marocaines comme le zellige, la poterie et la ferronnerie, et présente des pièces de la collection du roi Mohammed VI, ce qui en fait une ressource complète sur l’artisanat marocain.

Ces publications visent à faire plus que simplement présenter la beauté et la culture du Maroc. Ils cherchent à encourager les visiteurs internationaux à explorer le Maroc, ce qui peut contribuer au processus de reprise économique après le tremblement de terre. En mettant en valeur le patrimoine culturel diversifié du pays, Assouline espère inspirer les voyages et l’engagement avec les artisans locaux.

Ces œuvres ne visent pas seulement à partager l’histoire du Maroc, mais font partie d’un effort plus large visant à soutenir la nation dans une période difficile. Ils illustrent la richesse artistique et historique du pays, invitant les lecteurs à découvrir et à contribuer à la culture et à l’économie dynamiques du Maroc.

Article19.ma