29ème édition du SIEL – Éditeurs à vos marques, les inscriptions sont ouvertes

Au Maroc, les inscriptions pour la participation au 29è Salon international de l’édition et du livre (SIEL) sont ouvertes aux maisons d’édition et aux institutions souhaitant participer à cette édition qui se tiendra à Rabat du 9 au 19 mai prochain, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Les parties souhaitant participer au 29è SIEL dont les maisons d’édition et de distribution, les librairies et les institutions concernées par le livre, sont appelées à soumettre leur demande par voie électronique sur le site officiel de l’évènement https://inscriptions.siel.ma/, indique le ministère dans un communiqué.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 mars prochain, précise la même source.

À l’instar des deux éditions précédentes, le SIEL 2024 sera organisé à l’Espace OLM Souissi.

Cet événement culturel, initié auparavant dans la ville de Casablanca, a été transféré depuis sa 27ème édition à Rabat.

En parallèle, une nouvelle manifestation culturelle internationale a été programmée au niveau de la capitale économique du Royaume, à savoir le Salon International du Livre Enfant et Jeunesse, dont la première édition a eu lieu en novembre dernier.

