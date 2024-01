7ème Art – Les Semaines du film européen au Maroc « confirment la solidité des liens culturels » entre le royaume et l’UE (Ambassadrice)

Événement. La 30ème édition des Semaines du film européen au Maroc, organisée du 14 février au 1er mars, confirme la solidité des liens culturels entre le Royaume et l’Union européenne, a affirmé l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac.

“C’est avec enthousiasme que je vous invite à participer aux Semaines du Film Européen qui fêtent cette année leur 30ème édition. Cette longévité témoigne de la profondeur et de la durabilité des liens entre nos cultures”, a souligné Mme Llombart Cussac citée dans un communiqué de la Délégation de l’Union européenne au Maroc.

“L’intérêt du public marocain pour le cinéma européen, depuis toutes ces années, est le reflet de nos valeurs communes. Au fil des siècles, les échanges culturels entre nos communautés ont contribué à parfaire la connaissance les uns des autres et, partant, de mieux se comprendre”, a-t-elle noté.

+ Une occasion pour favoriser le dialogue interculturel +

Elle a exprimé son souhait de voir cette approche se concrétiser avec le Maroc, par le biais de plus de productions conjointes avec la vitalité et la qualité de sa production audiovisuelle, ajoutant que l’organisation de cet évènement “témoigne de notre approche commune autour de messages partagés tels que la solidarité et l’accueil”.

Les Semaines du film européen au Maroc illustrent l’excellence européenne et marocaine, et de façon plus large, méditerranéenne, en matière d’art et de culture, et demeure une occasion unique pour favoriser, en le renforçant, le dialogue interculturel, que ce soit par les projections dans différentes villes, par les rencontres entre les cinéastes marocains et européens, ainsi que par les ateliers découvertes des métiers du cinéma pour les jeunes, selon les organisateurs.

La 30ème édition des Semaines du film européen au Maroc se déroulera dans les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger, où le public aura rendez-vous avec 8 longs métrages primés dans les plus grands festivals de cinéma à travers le monde, ainsi qu’avec des courts métrages du Sud de la Méditerranée.

Attirant chaque année près de 12.000 spectateurs, les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 par l’Union européenne au Maroc en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre cinématographique marocain, la Fondation Hiba et l’École supérieure des arts visuels de Marrakech.

Article19.ma