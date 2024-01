Vidéo – Le CNDH célèbre le 20e anniversaire de l’établissement de l’Instance Équité et Réconciliation

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a célébré ce vendredi à son siège à Rabat, le 20ème anniversaire de l’établissement de l’Instance Équité et Réconciliation (IER), en tant qu’étape importante dans le processus de concrétisation de l’équité, de la justice et des réformes structurelles et structurantes dans le Royaume.

« L’IER constitue l’un des tournants les plus marquants de notre histoire contemporaine » a estimé la présidente du CNDH, Mme Amina Bouayach dans une déclaration au micro d’Article19.ma, notant que « le point le plus important à retenir, c’est qu’il y a une rupture fondamentale entre la gestion en matière des droits de l’homme entre 1956 / 1999, et depuis la publication du rapport de l’Instance Équité et Réconciliation ».

Ajoutant que : « Les recommandations de l’Instance Équité et Réconciliation sont la source législative, la source de l’amendement institutionnel, et la source de l’exercice des libertés individuelles et collectives, résultant ainsi à un espace totalement différent ».

+ Singularité de l’expérience marocaine +

Il est à noter que le Conseil a organisé au siège du CNDH à Rabat une exposition de photos/vidéos consacrée à l’IER et au comité de suivi de la mise en œuvre de ses recommandations.

Ainsi, en commémorant cet anniversaire, le CNDH « mettra en relief la singularité de l’expérience marocaine et son impact sur le processus de consolidation de l’Etat et de la démocratie, tout en illustrant l’engagement constamment renouvelé du Royaume envers les droits de l’Homme », selon les organisateurs de cet événement.

La célébration prévue par le CNDH s’étendra tout au long de l’année 2024 et proposera un programme riche et diversifié aux niveaux régional, national et international mettant l’accent sur plusieurs axes, dont la mémoire et l’histoire, les rapports et publications, les documentaires et l’audiovisuel, ainsi que des événements artistiques, culturels et académiques.

