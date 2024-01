Enseignement – Le gouvernement Akhannouch affirme avoir réglé une fois pour toutes « le dossier » des contractuels

Le gouvernement Akhnnouch affirme avoir clôturé le dossier des contractuels, en intégrant dans la fonction publique, l’ensemble des enseignants et cadres recrutés par contrat au sein des Académies Régionales de l’Education et de la Formation (AREF).

L’annonce a été faite par Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, lors de la conférence de presse hebdomadaire, ce jeudi, suite au Conseil hebdomadaire du gouvernement.

« Depuis le début du dialogue avec les syndicats, en particulier le comité tripartite, le gouvernement a constamment affirmé sa volonté politique de résoudre le délicat dossier des enseignants et cadres recrutés par contrat au sein des AREF », a-t-il dit, selon Hespress.

+ Plus « contractuels » dans le public +

Au cours de la réunion d’aujourd’hui, deux lois majeures, à savoir la loi 04.24 et la loi 03.24, ont été adoptées, officialisant ainsi la cessation du recrutement des enseignants par contrat au sein des AREF, selon la même source.

« Le gouvernement, à travers ces lois, met aujourd’hui fin au dossier des contractuels et établit un nouveau partenariat avec les femmes et hommes de l’enseignement, dans le but de poursuivre la réforme que nous aspirons tous, en cohérence avec les changements en cours dans notre pays », a ajouté Baitas.

Article19.ma