Migration – Le Maroc déjoue 75 184 tentatives de migration illégale vers l’Europe en 2023

Le Maroc a empêché 75 184 personnes de migrer illégalement vers l’Europe en 2023, une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente, a déclaré mardi le ministère de l’Intérieur, selon Reuters.

Les chiffres reflétaient « la résilience de l’appareil de surveillance frontalier et côtier », a déclaré le ministère en réponse aux questions envoyées par Reuters par e-mail.

Le Maroc et l’Espagne ont renforcé leur coopération dans la lutte contre la migration illégale, depuis qu’ils ont réparé une querelle diplomatique distincte en 2022.

+ Une baisse de 62 % par rapport à 2022 +

Le Royaume a longtemps été une rampe de lancement majeure pour les migrants africains qui visent à atteindre l’Europe par la Méditerranée, l’Atlantique ou en sautant la clôture entourant les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.

L’année dernière, il y a eu six tentatives de groupe pour traverser Ceuta et Melilla, impliquant plus de 1 400 migrants, une baisse de 62 % par rapport à 2022, a déclaré le ministère.

En 2022, le Maroc a déclaré que 23 migrants sont morts lors d’une tentative de traversée de masse à Melilla, dans un incident qui a indigné les groupes de défense des droits.

Une surveillance plus stricte des frontières septentrionales du Maroc incite un nombre croissant de migrants à essayer la route atlantique plus risquée et plus longue vers les îles Canaries, a déclaré Ousman Ba, un ressortissant sénégalais qui dirige une organisation caritative communautaire de migrants à Nador, près de Melilla.

La marine marocaine a secouru 16 818 personnes en mer en 2023, une hausse de 35 % par rapport à l’année précédente, a déclaré le ministère de l’Intérieur. Le Maroc a également démantis 419 réseaux de traite des migrants, une hausse de 44 % par rapport à l’année précédente, a-t-il déclaré.

