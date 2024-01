Flash – Enrique Ojeda, Directeur de Casa America, nommé nouvel ambassadeur d’Espagne au Maroc

L’information est du domaine public. Enrique Ojeda, Directeur de Casa America a été désigné par le gouvernement Pedro Sanchez comme étant le nouvel ambassadeur d’Espagne au Maroc.

Âgé de 55 ans, Ojeda va remplacer le diplomate Ricardo Díez-Hochleitner à la tête de l’ambassade à Rabat. Ce dernier est resté huit ans et demi à ce poste sensible et prestigieux en même temps, et a eu 70 ans en juin dernier, l’âge de la retraite pour les diplomates espagnols, selon l’agence officielle EFE.

À noter qu’en raison de la tenue des élections générales en Espagne en juillet de l’année dernière, le gouvernement a décidé de le maintenir à son poste.

