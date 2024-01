Sécheresse – Les bains publics seront fermés 3 jours par semaine à Tanger et Beni Mellal

Les temps ont changé. Et pour cause, pour faire face au déficit important des ressources en eau dû à la sécheresse, les autorités locales de Tanger et de Beni Mellal ont décidé de fermer les bains publics 3 jours par semaine.

Le journal arabophone « Al-Youm 24 » a rapporté que cette décision concerne les bains traditionnels et modernes (SPA) ainsi que les lave-autos, trois jours par semaine (lundi, mardi et mercredi) avec des horaires d’ouverture qui seront fixés à partir de 9 heures du matin à 23 heures.

+ Stopper le gaspillage et garantir une utilisation rationnelle de l’eau +

Dans une déclaration à « Al-Youm 24 », un gestionnaire de bains publics à Beni Mellal a expliqué que « l’association professionnelle des propriétaires de bains publics a informé les concernés de la décision de fermeture qui sera mise en œuvre à compter du lundi 22 janvier 2024 ».

Le gouvernement a récemment annoncé qu’il allait prendre les mesures nécessaires susceptibles de stopper le gaspillage et garantir une utilisation rationnelle de l’eau, réduire la pression de l’eau sur les réseaux et, le cas échéant, couper l’alimentation en eau dans certaines zones à certaines heures.

Selon les chiffres officiels, la baisse de la moyenne annuelle des ressources en eau est estimée à 7 000 200 000 de mètres cubes au cours des dix dernières années, et à 5 000 200 000 de mètres cubes entre 2017 et 2023.

Article19.ma