Quand le ministre « ne trouve pas » le temps de communiquer avec des journalistes africains en visite au Maroc

Insolite. Les journalistes d’une trentaine d’agences d’information africaines ont été surpris, ce lundi 22 janvier, pour ne pas dire choqués, d’apprendre que « Son Excellence » le jeune ministre de la Communication Mohamed Mehdi Bensaïd ne pouvait se donner la peine d’assister à l’ouverture de la 7ème Assemblée générale de la Fédération Atlantique des Agences de presse africaines (FAAPA, tenue dans un palace de la ville de Salé.

« Un empêchement », dit-on a été invoqué à cette occasion par son bras droit, le secrétaire général du département de la Communication. Ce dernier a été dépêché à sa place afin de lire une allocution dont les éléments de langage rappellent les dissertations de jeunes collégiens, et c’est le moins qu’on puisse dire.

À noter que le nouveau président de la FAAPA n’est autre que le Directeur Général de l’agence officielle MAP, Fouad Arif, vétéran journaliste qui a le sens de l’hospitalité marocaine. Et c’est lui qui a organisé cette rencontre internationale dans la capitale marocaine en invitant ses confrères à y débattre les question de l’heure, notamment les relations historiques Afro-marocaines.

Avant de reprendre quelques phrases de ce fameux discours officiel, il faut rappeler que des personnalités marocaines ont fait le déplacement de Casablanca et de Tanger afin de faire connaissance avec nos confrères africains, notamment les DG des chaînes publiques SNRT et 2M et autres. Pourtant, tout ce beau monde est très occupé…

Verbatim :

“Un continent indépendant dans ses choix géopolitiques se doit d’être indépendant dans sa capacité à parler de sa propre voix”.

Le rôle des agences d’information sont la transparence et le dynamisme afin d’assurer « deux fonctions pour la société : l’ouverture et la solidité…une société libre et ouverte, forte d’une information qui circule avec fluidité, est aussi une société forte, robuste et résilience »

“A côté des ports et des gazoducs, des routes et des chemins de fer, bref à côté de la logistique physique, l’information est le cœur de la logistique mentale qui doit nous relier, cette toile qu’on doit tisser entre nous, entre nos langues, nos cultures, nos valeurs, pour créer un espace public africain libre, ouvert et souverain, capable de devenir un acteur majeur dans la compétition culturelle mondiale qui s’annonce ».

« كلام جميل، كلام معقول، ما أقدرش اقول حاجة عنو »، يقول الفنان الراحل محمد عبد الوهاب

Article19.ma