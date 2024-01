Actualité – Les agences de presse africaines appelées à jouer un rôle central dans l’affirmation de la souveraineté du continent (président FAAPA)

Appel. Les agences de presse africaines sont appelées à jouer un rôle central dans l’affirmation de la souveraineté de notre continent, a déclaré lundi le président de la fédération atlantique des Agences de presse et Directeur Général de la MAP, Fouad Arif.

Le responsable marocain s’exprimait à l’ouverture de la 7ème Assemblée générale de la FAAPA à Rabat placée sous le thème » l’information africaine: un enjeu de souveraineté majeur ».

Le président de la FAAPA a fait savoir que les deux jours d’échanges et débats interactifs vont permettre de se pencher sur les moyens de relever ce défi, notant que l’ambition étant de créer un espace dynamique pour discuter des enjeux cruciaux entourant la souveraineté africaine dans le domaine de l’information.

Cette souveraineté paraît aujourd’hui être de plus en plus déterminante, au vu des transformations que connaît notre secteur d’activité, et d’une actualité toujours plus complexe sur notre continent, a relevé M. Arif.

»Il s’agit pour nous, à travers cette importante institution qu’est la FAAPA, de travailler ensemble à replacer nos spécificités africaines au cœur de notre traitement de l’information, qu’elle soit culturelle, sportive, politique ou économique. », a-t-il notifié.

Cette reconquête de la souveraineté se doit d’être marquée par une réelle évolution du discours médiatique qui doit se distinguer par une réappropriation du récit national de manière individuelle, et celle du récit collectif au niveau continental, a fait observer M. Arif.

Il s’agira de permettre à l’information africaine d’être traitée avec une réelle touche africaine, en choisissant des thématiques, des angles et intervenants qui reflètent la réalité de notre continent.

La 7ème Assemblée Générale de la FAAPA se veut un événement d’envergure auquel nous avons aussi associé des experts des médias et des personnalités éminentes de la région atlantique africaine, réunis, avec les Directeurs Généraux des agences de presse africaines, pour approfondir la réflexion dans le cadre d’un panel sur la thématique de la « Souveraineté Africaine en Action.

La FAAPA est une plateforme de réflexion et d’échanges d’information et de contenus multimédias regroupant une trentaine d’agences de presse africaines.

