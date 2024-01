Transport aérien – Voici quand vous devriez réserver vos vols « moins cher » sur Ryanair

Les passagers de Ryanair ont été invités par son patron Michael O’Leary à acheter leurs billets d’avion dans les prochaines semaines, la compagnie aérienne les vendant moins cher qu’ils ne le devraient.

Le transporteur économique est connu pour ses prix à faible coût, mais il s’avère que la réservation de vols au cours des deux premiers mois de l’année pourrait les rendre encore moins chers.

Le patron de la compagnie aérienne, Michael O’Leary, a révélé lors d’un entretien avec le journal britannique thesun.co.uk, que les tarifs seront souvent vendus à perte en janvier et février, afin de remplir les avions. Il en va de même pour les dates juste avant les heures de pointe des vacances scolaires.

+ Des billets d’avion de 15 à 25 Pound Sterling +

S’adressant à l’Independent, le patron de Ryanair a déclaré que c’était la meilleure période de l’année pour que les gens trouvent les tarifs les moins chers disponibles.

Il a déclaré : « Il y aura toujours des périodes de temps, en particulier à cette période de l’année – janvier, février, avant d’arriver à la pause de mi-parcours de l’école ou aux vacances de Pâques ou à l’été – où nous essayons de remplir les vols ».

« Nous sommes heureux de remplir les vols à des tarifs aériens à perte. Il y aura donc encore beaucoup de tarifs aériens bas. »

Même avec ces prix plus bas en janvier et février, O’Leary s’en tient toujours aux commentaires qu’il a faits à cette époque l’année dernière lorsqu’il a déclaré que les jours des vols de 9,99 £ étaient terminés.

Il a déclaré que le prix du carburant signifie maintenant que la compagnie aérienne ne peut plus se permettre d’aller aussi bas. Cependant, il y a encore des bonnes affaires pour les vols si les gens regardent au bon moment.

Il a poursuivi : « Nous payons maintenant 80 $ (63 £) le baril pour le carburant. Je ne pense pas que vous verrez un retour aux billets d’avion de 9,99 £, mais 15 £, 20 £, 25 £ est toujours un billet d’avion phénoménalement bon marché. »

+ De nouvelles destinations +

Il pourrait également y avoir beaucoup de nouveaux endroits pour que les passagers de Ryanair trouvent des vols bon marché, la compagnie aérienne élargissant ses services cette année.

Deux nouvelles routes devraient être lancées de Cardiff à Alicante et Tenerife à partir d’avril.

Les services à Malaga seront également augmentés.

Ryanair lance également des vols au départ de l’aéroport de Norwich cette année pour la première fois. Des vols seront opérés entre l’aéroport d’East Anglia et Alicante, Faro et Malte à partir d’avril.

De plus, le transporteur irlandais a annoncé de nouveaux itinéraires au départ de l’aéroport de Cornwall à partir de cet hiver. Les nouveaux vols comprennent des voyages à Malaga, Faro et Dublin pour les habitants de Cornouailles.

Un itinéraire deux fois par semaine vers Londres Stansted a également commencé à la fin de 2023. La compagnie aérienne a également annoncé de nouveaux vols au départ de certains grands aéroports, y compris Leeds Bradford à Porto, Bristol à Porto et Venise, Birmingham à Budapest, Gérone, Séville et Valence et Belfast à Malte et Varsovie, a ajouté The Sun.

Article19.ma