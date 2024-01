Tourisme – Voici 20 superbes photos magiques du Maroc sélectionnées par un site spécialisé Indien

De Rabat à Tanger, ces photos vous feront tomber amoureux de ce royaume d’Afrique du Nord.

De la côte atlantique balayée par le vent, où les surfeurs dansent avec des vagues qui roulent, aux souks animés débordant d’épices kaléidoscopiques, le Maroc attire les touristes avec un mélange enivrant de culture et d’aventure.

Voici 20 photos qui vous donneront envie de visiter le Maroc, présentés par cntraveller.in :

Les kasbahs du Maroc, les forteresses accrochées aux sommets des montagnes et aux dunes du désert, parlent d’empires d’autrefois.

Le chemin vers le village de Tizi N’Tacheddirt se transforme en un pays des merveilles enneigé en hiver, où l’air s’agite avec la promesse de l’aventure.

Autrefois un centre de pèlerinage animé, les ruines ensoleillées de la mosquée Tinmel au Maroc, nichées au milieu des montagnes de l’Atlas, racontent des histoires de la grandeur de la dynastie des Almohads.

Rabat possède un éventail fascinant de librairies locales répondant à une variété de goûts et de langues : un havre de paix pour les bibliophiles qui explorent la ville au-delà de ses merveilles historiques et de ses paysages urbains animés.

Les anciens symboles berbères figurent sur les portes de Taghazout. Des motifs géométriques, des étoiles et des mains de Fatima ornent ces portes, agissant comme des gardiens de la tradition et des protecteurs des maisons à l’intérieur.

Le cœur battant de Merzouga est Erg Chebbi. Des randonnées à dos de chameau traversent les dunes, offrant une expérience intemporelle alors que ces doux géants vous transportent vers des sommets peints au coucher du soleil.

Madrasa Ben Youssef est brillante avec son cèdre sculpté et ses carreaux zellij chatoyants, où la lumière et l’ombre dansent dans une cour sereinement embrassée par des arches complexes.

Des arômes enivrants des tagines au clin d’étonnement rythmique des verres à thé à la menthe sucrée, préparez-vous à être emporté lors d’un dîner marocain.

Les matins baignés de soleil transforment les coins cachés en trônes pour les chats royaux de Marrakech, leurs yeux ambrés reflétant le chaos vibrant de la ville.

Dans les montagnes du Rif dans le nord du Maroc, Chefchaouen, également connue sous le nom de « Perle Bleue », est une ville captivante où chaque coin regorge de teintes azur vibrantes.

Les souks et les bazars du Maroc sont des labyrinthes vibrants où les symphonies marchandes rencontrent des chasses au trésor psychédéliques.

Sous un ciel violet et rose, les ruelles bleues de Chefchaouen scintillent de lampadaires.

Sculpté sur la côte atlantique du Maroc, Imsouane est un havre de paix pour les surfeurs, les fumeurs de soleil et les chercheurs d’âme.

Oumnass se déploie sous le soleil marocain enflammé – une ancienne kasbah accrochée à des falaises dentelées, ornée de belles fleurs tout au long de la saison.

Au cœur des villages marocains, les fours communs donnent vie aux pains, où les flammes partagées forgent un rire et une chaleur partagés.

Ces tanneries, nichées dans la médina de Fès el-Bali, ne sont pas seulement une attraction touristique ; elles sont un témoignage vivant et respirant d’une tradition intemporelle qui remonte à plus de mille ans.

Une courte randonnée pittoresque à travers les oliveraies et les figuiers vous mène à Cascade d’Akchour, une cascade parfaite pour vous plonger les orteils.

La mosquée Hassan 2, à Casablanca, est la deuxième plus grande mosquée fonctionnelle d’Afrique et la 7e plus grande du monde.

Al Hoceima, niché sur la côte méditerranéenne du Maroc, est un mélange captivant de plages ensoleillées, de montagnes accidentées du Rif et de culture berbère.

Le temps peint Aït Benhaddou dans des teintes chaudes. Ses structures, construites il y a des siècles à partir de terre battue et d’adobe, sont défiantes contre les éléments.

