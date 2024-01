Football – « OCP Sport Development », nouvelle filiale de l’OCP Group dédiée au développement du Football

Nouveauté. OCP Group a obtenu le feu vert de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État, pour la création de « OCP Sport Development », une filiale dédiée au développement du football qui investira plus de 370 MDH.

À noter, la nouvelle filiale sera détenue à 100% par OCP et dotée d’un capital de départ de 39 millions de dirhams.

Les promoteurs de ce projet souligne que l’OCP ambitionne, à travers la création de la filiale «OCP Sport Development », « de participer à la mise en œuvre des directives royales dans le domaine du sport » en « renforçant la gouvernance et l’offre de formation » et « créant des infrastructures sportives de qualité… et créer un nouveau modèle de développement du football ».

Pour rappel, OCP Sport Development entend créer et gérer des centres de formation et d’académies de haut niveau, l’investissement initial annoncé est de 378 MDH, dont plus de 60 % sera financé en fonds propres ou en quasi-fonds propres, alors que le reliquat sera financé par dette bancaire.

Par ailleurs, ce projet impliquera la Fédération Royale Marocaine de Football », affirme-t-on.

Les villes adjacentes aux sites industriels et miniers du groupe à Khouribga, El Jadida et Safi seront la cible prioritaire de ce projet.

Article19.ma