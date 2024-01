Culture – Le Maroc remplace brusquement son pavillon à la Biennale de Venise

À quelques mois de la 60e Biennale de Venise, le Maroc a apporté quelques modifications de dernière minute à son tout premier pavillon national, le ministère de la Culture aurait abandonné son choix initial d’artistes et de commissaires au profit d’une autre exposition organisée par l’historienne de l’art parisienne Mouna Mekouar.

La nouvelle a été annoncée mardi via une déclaration conjointe en ligne publiée par les artistes Majida Khatari, Safaa Erruas et Fatiha Zemouri, ainsi que par les conservateurs Mahi Binebine, Imane Barakat et Mostafa Aghrib, selon d’après news.artnet.com.

Le groupe a déclaré avoir été invité à proposer une idée pour l’exposition inaugurale du Pavillon marocain en septembre. Le même mois, le ministère les a envoyés à Venise où ils ont vérifié les lieux et rencontré le directeur général de la Biennale, Andrea Del Mercato.

+ Un investissement de 40 000 € +

Afin de respecter la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 11 janvier, le groupe a commencé par financer lui-même le projet, étant entendu qu’il serait ensuite remboursé par le ministère.

L’un des commissaires, le peintre et écrivain parisien Mahi Binebine, a déclaré avoir investi 40 000 € (50 000 $) de son propre argent dans le projet. Le groupe est resté en contact avec le ministère, « alertant constamment les responsables des conséquences des préparatifs de dernière minute », selon leur communiqué. On leur a demandé à plusieurs reprises d’attendre.

Lundi 15 janvier, la raison du retard a été révélée. Binebine et Erruas ont tous deux déclaré avoir reçu « un appel inquiétant nous informant que le ministère préparait un deuxième projet en parallèle, avec une équipe et des artistes différents ». Aucune raison pour cette décision n’a apparemment été donnée.

Peu de détails ont été dévoilés jusqu’à présent sur ce projet alternatif mais, selon Binebine, qui s’est entretenu avec Le Monde Afrique, il sera dirigé par Mekouar. Ni elle ni le ministère n’ont encore confirmé la nouvelle et le ministère n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la décision.

+ « Avec dignité, nous gardons espoir dans ce Maroc qui nous fait mal » +

« C’est un coup très dur », a déclaré Safaa Erruas au journal francophone, expliquant qu’elle a dû louer un deuxième atelier pour achever sa contribution sculpturale à grande échelle. « J’ai travaillé avec beaucoup de passion, car j’ai eu l’honneur de représenter le Maroc », a-t-elle ajouté. «Aujourd’hui, c’est un cauchemar. Comment une institution censée aider et promouvoir les artistes peut-elle leur manquer de respect à ce point ? ».

Un texte d’exposition pour le projet prisé expose son objectif d’explorer l’idée de « l’étrange », chacun des trois artistes proposant sa propre interprétation unique pour « éveiller la curiosité et l’intrigue des visiteurs ». Il est bien connu que, même si le nombre de biennales mondiales ne cesse de croître, leur organisation entraîne un coût énorme, trop souvent supporté par les artistes eux-mêmes.

Le groupe d’artistes et de conservateurs licenciés a clôturé sa déclaration en souhaitant à leurs remplaçants « tout le succès du monde ». Ils ont ajouté : « avec dignité, nous gardons espoir dans ce Maroc qui nous fait mal ».

Il est à noter que la Biennale de Venise ouvre ses portes au public le 20 avril et se clôture le 24 novembre 2024 et son exposition principale a pour thème « Les étrangers partout ».

Article19.ma