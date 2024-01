Wanted – Le Maroc extrade un fugitif recherché en Hollande pour avoir tiré sur deux hommes suite à une dispute entre enfants, en 2015

Une cavale qui a duré 8 ans. Et pour cause, les autorités marocaines ont extradé un homme reconnu coupable d’avoir tiré sur deux hommes sur un terrain de jeu à Bergen op Zoom en 2015. L’homme de 43 ans, Christo H., a été reconnu coupable par contumace trois ans plus tard.

Le coupable a été retrouvé et arrêté à Meknès au mois d’août 2023, selon les médias hollandais.

« Le tribunal a jugé qu’il avait tiré à bout portant sur deux hommes le 27 juin 2015. Le motif était une querelle d’enfants », a réaffirmé vendredi le ministère public (OM). En décembre 2018, il a été reconnu coupable de deux chefs de tentative d’homicide involontaire.

+ Une recompense de 100 000 euros +

Il a décollé après la fusillade et les autorités néerlandaises n’ont pas pu savoir où il se trouvait pendant des années. Une enquête conjointe de la police néerlandaise et de ses homologues marocaines a permis de retrouver H. à Meknès.

H. a été placé en garde à vue le 9 août. Le ministère public avait alors déclaré qu’il avait été retrouvé grâce à « une longue enquête et une excellente coopération entre la police marocaine et une équipe de la police néerlandaise spécialement chargée de ces tâches ».

L’homme est arrivé à l’aéroport de Schiphol à Amsterdam, vendredi après-midi. Il a été escorté par la Maréchaussée et transféré au DJI, l’agence qui gère les établissements pénitentiaires néerlandais.

Alors qu’il était en fuite, le ministère public a offert une récompense de 100 000 euros pour la clé qui permettrait de capturer l’homme.Mais, comme aucune dénonciation n’a conduit à son arrestation, l’argent ne sera pas versé, affirme-t-on.

