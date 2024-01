Musique – Urban Folklore annonce le lancement de leur 1er single « Phenomena »

Urban Folklore, le groupe instrumental marocain qui repousse les frontières musicales avec sa fusion unique de jazz, de musiques ethniques et modernes, annonce le lancement de « Phenomena », le premier single de leur très attendu premier album, prévu pour une sortie échelonnée tout au long de l’année 2024.

Fondé en 2019 à Rabat au Maroc, Urban Folklore est bien plus qu’un simple groupe de musique. Il incarne une fusion audacieuse, mêlant des sonorités ethniques à des notes modernes, le tout orchestré par des artistes hors pair, selon un communiqué adressé à Article19.ma.

Khalil Bensouda à la basse, Salim Akki à la batterie et à la voix, Hakim Belayachi à la guitare électrique, Michael Bougon au saxophone et Mourad Belouadi à la Kora, Djéli N’goni, et flûte traversière entre autres, forgent un son unique.

+ « Phenomena » en collaboration avec Majid Bekkas +

Le groupe a déjà marqué son empreinte en enregistrant ses compositions lors de sessions Live dans des studios renommés au Maroc, tels que le « Replug Sessions 2021 » aux côtés de l’EAC L’Boulevard ou encore au Studio Hiba pour « Visa for Music 2021 ».

Le groupe s’est également distingué sur des scènes prestigieuses, notamment au festival Jazzablanca, partageant la scène avec des icônes musicales comme « Mulatu Astatke » ou encore « Majid Bekkas ».

« Phenomena », le single qui prélude à leur premier album à venir en 2024, captive par ses rythmes envoûtants et son mélange éclectique de styles, et incarne l’exploration sonore originale d’Urban Folklore.

En outre, le morceau bénéficie de la collaboration exceptionnelle de Majid Bekkas, une légende de la musique qui a prêté sa voix si singulière, offrant alors une dimension unique et une profondeur extraordinaire au morceau.

Le groupe, en résidence à « The Source » l’été 2022 à Marrakech, a sculpté un album complet de 10 morceaux, qui promet une expérience musicale envoûtante. Enregistré au Studio Hiba en mai 2023, l’album offre une immersion totale dans l’univers créatif d’Urban Folklore.

Article19.ma