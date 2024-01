Sécheresse – Les consommateurs européens de fraises ressentent l’impact de la chaleur au Maroc

La chaleur estivale sans précédent au Maroc a retardé les plantations de framboises et de fraises l’année dernière, contribuant à des pénuries et à des hausses de prix sur le marché européen cette saison.

Les conditions météorologiques extrêmes au Maroc ont non seulement eu un impact sur le secteur des légumes, mais aussi sur le segment des baies, selon Nabil Belmkaddem de la coopérative marocaine BestBerry, provoquant des pénuries actuelles et des hausses de prix sur le marché européen, selon le site spécialisé

fruitnet.com.

« Il y a eu une grande vague de chaleur en été dans la région d’Agadir, ce qui a ralenti le développement des plantations estivales de framboises », a-t-il déclaré. « Par conséquent, nous ne vivons pas le pic habituel des framboises d’hiver d’Agadir. »

+ Pénurie de framboises sur les marchés européens +

À la mi-août, la région a enregistré la température la plus élevée jamais enregistrée du pays, à 50,4 °C, ce qui a amené les températures de serre à atteindre un intolérable 70 °C, relève la même source.

Les plantations de fraises et de framboises ont diminué par rapport à la saison précédente, a poursuivi Belmkaddem, résultat à la fois de la chaleur et d’autres facteurs climatiques.

« Dans le nord du Maroc, une tempête majeure a frappé fin octobre, causant beaucoup de dommages aux fermes de framboises », a-t-il révélé. « C’est pourquoi nous constatons maintenant une pénurie de framboises sur les marchés européens et des prix plus élevés que d’habitude. Les prix des fraises sont également plus élevés que ceux de la saison dernière et cela est dû à la plantation de moins de surfaces, ainsi qu’aux plantations retardées en raison de la chaleur estivale. »

Les premières variétés de myrtilles du Maroc sont déjà en production, a-t-il déclaré, et les prix sont également plus élevés que ceux de la saison dernière. « Année après année, des volumes supplémentaires de bleuets marocains sont maintenant vendus en Asie », a expliqué Belmkaddem, ajoute la même source.

Article19.ma