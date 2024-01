ANALYSE – Comment mobiliser le secteur financier au Maroc « pour une meilleure résilience » face aux catastrophes et aux chocs climatiques ? (Média)

Le Maroc a été frappé par un tremblement de terre en septembre 2023, affectant plus de 300 000 personnes à Marrakesh et dans les régions avoisinantes, les dommages physiques directs causés par cette catastrophe sont estimés à 3 milliards de dollars américains (2,6 % du PIB)

Pour répondre aux besoins d’urgence de la population touchée, le Maroc a pu tirer parti de son double programme de protection financière public-privé, y compris l’assurance contre les risques de catastrophe, explique le site spécialisé dans la prévention des risques et des désastres naturels, the preventionweb.net.

La déclaration officielle de « catastrophe naturelle » en octobre 2023 a permis l’enregistrement des victimes afin que le secteur privé national de l’assurance et le Fonds de solidarité (FSEC) puissent les indemniser, relève la même source.

La FSEC a été en mesure de mobiliser les réserves accumulées du produit de l’impôt parafiscal 50 millions de dollars américains, puis d’activer un paiement d’assurance de 275 millions de dollars américains dans le cadre de sa police de réassurance contre les tremblements de terre.

+ Un double système public-privé +

Le programme de protection financière du Maroc repose sur un double système public-privé, le premier du genre. Ce double régime s’appuie sur l’assurance basée sur le marché et les principes de solidarité pour protéger les ménages assurés et non assurés contre les catastrophes.

Les ménages assurés sont couverts par une extension obligatoire des garanties contre les risques de catastrophe dans les polices d’assurance des biens. Compte tenu de la faible pénétration de l’assurance immobilière au Maroc (en dessous de 5 %), seule une petite fraction des maisons est couverte contre les événements catastrophiques.

Pour indemniser les ménages non assurés touchés par des catastrophes, le gouvernement a créé un Fonds de solidarité public dédié.

Cela diffère de la plupart des programmes d’assurance catastrophe dans les économies émergentes et en développement où les ménages non assurés touchés par une catastrophe ne peuvent compter que sur un soutien financier ad hoc.

Le double programme de protection financière public-privé a été le résultat de plusieurs années de préparation et de mise en œuvre dirigées par le gouvernement en partenariat avec l’industrie nationale de l’assurance et de l’assistance technique et financière de la Banque mondiale (BB) et de la SECO par le biais du programme de financement et d’assurance des risques de catastrophe de la Banque mondiale.

+ Six leçons qui inspirent …+

Voici six leçons pour d’autres pays, pour s’inspirer du double système de protection financière au Maroc :

Comprendre les risques physiques sous-jacents et leurs impacts financiers pour se préparer aux projets de remboursement de passif. À la suite du tremblement de terre de 2004 à Al Hoceima, le gouvernement et la Banque mondiale avaient lancé une collaboration sur la gestion et le financement des risques de catastrophe. La première phase (2008-2013) s’est concentrée sur l’assistance technique et la modélisation des risques pour améliorer la compréhension des risques de catastrophe, la responsabilité contingente pour les catastrophes pour le gouvernement et la capacité de l’assurance privée nationale à souscrire de tels risques. Cela a été réalisé grâce à une étroite collaboration avec l’organisme marocain de réglementation des assurances et la Fédération des assurances, qui ont quantifié où et comment les catastrophes étaient répandues au Maroc. Cela a contribué à éclairer la réponse de résilience la plus récente en 2023. Tirer parti des marchés financiers et des partenaires dans le cadre d’un partenariat public-privé. Tout d’abord, les assureurs nationaux offrent une extension obligatoire de la couverture en cas de catastrophe dans leurs polices d’assurance des biens, ce qui permet aux ménages assurés d’être couverts contre les catastrophes. Deuxièmement, les réassureurs internationaux fournissent une capacité de réassurance aux assureurs nationaux par le biais de traités. En outre, le Fonds de solidarité a conçu sa stratégie financière axée sur le risque basée sur les ressources publiques pour couvrir les petites pertes et le capital privé pour couvrir les pertes excédentaires. Une police d’assurance contre les tremblements de terre paramétriques a été souscrite en 2019 et a été renouvelée depuis le déclenchement d’un paiement de 275 millions de dollars américains à la suite du tremblement de terre de 2023. Le Fonds de solidarité peut également mobiliser des capitaux privés par le biais de solutions alternatives de transfert de risque comme les obligations de catastrophe. Mettre en place un environnement juridique et réglementaire habilitant. Cette double approche a été couronnée de succès au Maroc parce qu’elle a été institutionnalisée avec l’adoption de la loi 110-14 en 2016, qui définissait la portée de la protection financière, y compris les dangers couverts (trèmes de terre, inondations, tsunamis) et les dommages (blessures corporelles et pertes résidentielles). La loi a également établi la FSEC en tant qu’entité juridique. Opérationnaliser la stratégie de financement des risques de catastrophe. Pour opérationnaliser le programme, le Fonds de solidarité a été créé grâce au soutien technique et financier de la Banque mondiale. L’opérationnalisation du fonds a nécessité une expertise et un soutien financier pour développer une gouvernance, une structure technique et financière durable. Le Fonds de solidarité repose sur une taxe parafiscale sur les polices d’assurance non-vie, générant environ 25 millions de dollars américains par an, ce qui permet l’accumulation de réserves et l’achat d’une assurance pour les pertes excédentaires. Le système d’enregistrement des victimes a été une étape essentielle pour s’assurer que les ménages touchés pouvaient s’inscrire et être admissibles à une indemnisation. Compléter le financement de la résilience par la résilience physique. Le renforcement de sa stabilité physique a complété ces efforts visant à renforcer la résilience financière du pays en redessant le fonds marocain en cas de catastrophe d’un véhicule d’intervention d’urgence en un fonds national de résilience. En mars 2022, le fonds a soutenu 180 projets de réduction des risques de catastrophe, pour un investissement de 304 millions de dollars américains, le fonds cofinancant 111 millions de dollars américains, bénéficiant à plus de 174 000 personnes. Améliorer continuellement le programme pour répondre à un monde en mutation. De tels programmes doivent être améliorés en continu pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. Les catastrophes évoluent dans le contexte des changements climatiques, et la vulnérabilité et l’exposition des personnes changent à mesure que l’économie se développe. La Banque mondiale et le Fonds de financement du risque mondial aident le gouvernement du Maroc à renforcer davantage sa capacité technique, opérationnelle et financière en intégrant le changement climatique dans sa modélisation. À l’avenir, ce programme pourrait s’étendre pour couvrir de nouveaux dangers (sécheresse, pandémies) et de nouveaux actifs (infrastructure critique), conclua the Prévention.

Article19.ma