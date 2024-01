Kiosk – Charles III à l’hôpital, comment Buckingham a changé sa façon de communiquer sur la santé royale

Times are changing. Et pour cause, deux annonces consécutives sur l’hospitalisation de la princesse de Galles et les problèmes de prostate du roi Charles III marquent une certaine rupture dans la façon de communiquer sur la santé des membres de la famille royale britannique.

Longtemps la santé des monarques britanniques a été évoquée du bout des lèvres, à grand renfort d’euphémismes et de périphrases, à la fin de sa vie, la reine souffrait-elle « d’inconfort », selon les communiqués royaux, alors qu’elle était proche de la mort, les médecins évoquaient simplement leur « préoccupation » sur son état de santé, selon bfmtv.com.

Les deux communiqués émanant mercredi 17 janvier de Kensington et de Buckingham sur l’intervention chirurgicale de la princesse Kate mardi et sur celle du roi Charles, la semaine prochaine, marquent un changement dans la façon d’informer le public.

+ Maîtriser la communication +

Buckingham a ainsi annoncé que le roi souffrait d’une hypertrophie de la prostate, une pathologie fréquente chez les hommes âgés, et qu’il serait brièvement hospitalisé la semaine prochaine.

« Comme des milliers d’hommes chaque année, le roi a consulté pour une hypertrophie de la prostate. Ce dont est atteinte sa majesté est bénin et il se rendra à l’hôpital la semaine prochaine pour une procédure correctrice », a indiqué le palais dans un communiqué, coupant court aux spéculations.

Selon une source à Buckingham, citée par le Times, le roi est « désireux de partager » les détails de son diagnostic, pour encourager les hommes à se faire examiner en cas de doutes.

+ Le contre-exemple d’Elizabeth II +

C’est aussi une façon pour le palais de maîtriser la communication et d’éviter que le public n’apprenne l’hospitalisation du roi dans la presse tabloïd, comme cela a été le cas lorsque la reine Elizabeth avait été hospitalisée en 2021 pour des « examens préliminaires ».

L’information, rappelle le Guardian, avait été révélée par la presse, soulevant la question de la santé de la monarque. Il avait été reproché à Buckingham de n’avoir communiqué qu’un fois l’information révélée par le Sun.

« Ils auraient pu faire une annonce après son retour au château de Windsor, en disant: ‘la reine a été à l’hôpital pour des examens. Elle est maintenant de retour au château. Elle travaille. C’est tout ce que nous en dirons. Fin de l’histoire », avait jugé Dickie Arbiter, l’ancien attaché de presse de la reine.

Le silence de Buckingham avait au contraire alimenté les spéculations sur l’état de santé de la reine, alors âgée de 95 ans.

+ Davantage de flou autour de Kate +

L’annonce de l' »intervention chirurgicale abdominale programmée » de Kate, qui laisse planer le flou sur la santé de la princesse de Galles, plonge les médias britanniques dans l’inquiétude, et suscite toutes sortes de théories.

« Ces interventions peuvent être sérieuses, mais le style de vie de Kate aidera sa convalescence », veut croire le chroniqueur santé du Times, vantant l’excellente forme physique de la princesse de Galles. Le quotidien explore, dans ce même article, tous les organes qui peuvent faire l’objet d’une telle intervention.

Sa longue hospitalisation – entre 10 et 15 jours – et sa convalescence, qui devrait durer jusqu’à Pâques, soulèvent également de nombreuses questions outre-Manche. A tel point que Kensington a dû préciser que la princesse ne souffrait pas d’un cancer.

Article19.ma