Affaire « Le Malien » – Le PAM est « délibérément ciblé » affirme Mohamed Ghiat

Mohamed Ghiat, chef du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) à la Chambre des représentants, a exprimé que le Parti de l’Authenticité et de la Modernité est délibérément « ciblé » suite au déclenchement de l’affaire « Escobar du Sahara ».

Il est à rappeler que dans l’affaire en cours deux éminents dirigeants du Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM), à savoir Abdenbi Bioui, président de la région de l’Oriental et député parlementaire, ainsi que Saïd Naciri, président du Conseil préfectoral de Casablanca et député parlementaire, sont poursuivis, rappelle le site arabophone hespress.com.

+ « Un parti politique spécifique est la cible dans le cadre d’un règlement de compte politique +

Cette déclaration a été faite lors d’une conférence organisée mardi soir par la Fondation Lafquih Tétouani, Mohamed Ghiat a réagi à l’affaire du trafiquant de drogue malien, alias Escobar du Sahara, en affirmant : « Aujourd’hui, un parti politique spécifique est la cible de tous dans le cadre d’un règlement de comptes politiques ».

Ghiat a souligné la nécessité de ne pas « réduire un projet politique d’envergure (comme celui représenté par le PAM), la deuxième force politique ayant contribué à des équilibres significatifs, à seulement deux ou trois individus.

Il a averti ceux qui s’en prennent au PAM en ces termes : « Par souci d’équité, nous devons reconnaître cela …les attaques visant le PAM étaient excessives et déraisonnables ».

Insistant sur l’urgence de filtrer les candidats aux institutions élues, Ghiat a estimé « qu’il est impératif de ne pas soutenir n’importe qui, car les partis cherchent simplement la personne capable de rassembler le plus de voix lors des élections ».

+ Report du vote sur le règlement intérieur du Parlement +

En ce qui concerne le report du vote sur le règlement intérieur de la Chambre des représentants en raison de divergences sur la gestion des députés poursuivis pour corruption, Ghiat a expliqué que le report était dû au fait que « les modifications que nous avons reçues ont été jugées inconstitutionnelles, elles ne seront pas acceptées par la Cour constitutionnelle. De plus, nous ne voulons pas travailler sur une base erronée, donc nous avons décidé d’attendre le rééxamen des modifications« , a-t-il précisé.

S’exprimant sur la controverse entourant la victoire d’une entreprise affiliée au chef du gouvernement dans la réalisation de la station de dessalement d’eau à Casablanca, Ghiat a affirmé que cette victoire ne présentait aucun conflit d’intérêts.

Il a soutenu que la réalisation de ce projet par une entreprise marocaine, avec un capital national, était un élément positif pour le développement du pays, soulignant que le processus d’attribution du contrat s’était déroulé de manière transparente via un appel d’offres international. Abordant la question du Plan Maroc Vert, Ghiat a défendu les résultats du programme, soulignant que sa plus grande évaluation s’observait durant la période de la Covid-19.

Par ailleurs, il a rejeté l’accusation d’épuisement des ressources en eau, expliquant que la superficie consacrée aux exportations agricoles ne représentait que 1 à 2 %, et que l’eau utilisée pour l’irrigation était d’environ 500 millions de mètres cubes, tandis que les importations s’élevaient à neuf milliards de mètres cubes. Pour conclure, Ghiat a insisté sur la gestion responsable du stress hydrique, notamment en évitant d’encourager la culture des céréales gourmandes en eau, ajoute Hespress.

