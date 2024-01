Consécration – Le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe décerné à la présidente du CNDH, Amina Bouayach

Le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe basé à Lisbonne, vient d’annoncer, cette semaine, que la présidente du Conseil National des Droits de l’Homme, Amina Bouayach a remporté le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la défense et à la promotion des droits de l’homme.

“Mme Amina Bouayach a été sélectionnée pour son travail en faveur des droits humains, de l’égalité des genres et de la prévention de la torture au niveau national et sur le continent africain ”, affirme le Centre dans un communiqué.

“En outre, le comité du prix a salué l’engagement politique de Mme Bouayach en faveur de l’abolition de la peine de mort et ses efforts pour renforcer les structures de la société civile dans la région méditerranéenne ainsi que la coopération Nord-Sud basée sur des valeurs démocratiques partagées”, a ajouté la même source.

+ La première femme marocaine à recevoir le prix +

La présidente du Conseil National des Droits de l’Homme est la première femme marocaine et la troisième personnalité marocaine à remporter le prix Nord-Sud, après le défunt M. Abderrahman El Youssoufi, en sa qualité de chef du gouvernement marocain en 1999, et le conseiller de Sa Majesté M. André Azoulay en 2014.

Le prix a été décerné lors de sessions précédentes à des personnalités de haut niveau, notamment des chefs d’État et de hauts responsables dont Jorge Sampaio, ancien président du Portugal et haut représentant des Nations Unies pour l’alliance des civilisations, la Reine “Rania” de Jordanie, “Luiz Inácio Lula da Silva” le 35ème président du Brésil, “Boris Tadić”, l’ancien président de la République de Serbie, “Mary Robinson”, l’ancienne présidente de l’Irlande, cette liste comprend également le septième secrétaire général des Nations Unies, “Kofi Annan”, et “Suzanne Jabbour”, l’actuelle présidente du Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture.

Il convient de rappeler que le prix Nord-Sud est décerné chaque année depuis 1995 à deux candidats ; “personnalités, militants et acteurs, ou organisations” pour leur brio et leur engagement fort et exceptionnel à promouvoir la solidarité et le partenariat entre le Nord et le Sud.

Article19.ma