Prévision – Le FMI s’attend à un “atterrissage en douceur” de l’économie mondiale en 2024

Le Fonds monétaire international (FMI) s’attend à un « atterrissage en douceur » de l’économie mondiale cette année, après une croissance en 2023 qui s’est montrée plus solide qu’anticipé initialement, selon imf.org.

“D’ores et déjà notre vue sur les prévisions est que nous devrions nous diriger vers un atterrissage en douceur de l’économie mondiale. Nous nous attendons à ce que la résilience persiste mais il reste un certain nombre de défis à régler », a déclaré Julie Kozack, directrice de la communication du Fonds, lors d’une conférence de presse.

+ Un « risque de divergence » +

La Banque mondiale (BM) a publié de son côté mardi ses prévisions pour l’année en cours, prévoyant pour sa part une croissance à 2,4%, la plus faible enregistrée depuis la crise financière de 2008 si elle se matérialisait, exceptée la forte récession engendrée en 2020 par la pandémie de Covid-19.

La BM signalait par ailleurs le risque de « décennie d’opportunité manquée » pour l’économie mondiale, alors que la croissance moyenne sur les cinq dernières années a été la plus faible enregistrée depuis le début des années 90.

Pour le Fonds, il existe un « risque de divergence » entre les différents pays ou groupes de pays « avec le risque que les pays à faible revenu se retrouvent encore plus derrière. Ils ont les plus grandes difficultés à se remettre de la série de chocs, entre la pandémie et la hausse brutale des prix de l’énergie et de l’alimentation », a souligné Julie Kozack.

