Palestine – Le bureau de liaison du Maroc à Tel Aviv lance de nouveaux services en ligne (Média)

Le bureau de liaison du Maroc à Tel Aviv lance officiellement ses services dans le cadre de la première initiative publique du royaume concernant ses relations diplomatiques avec Israël, et ce depuis le début de la guerre de Gaza.

Selon le site londonien the newarab.com, « Le Bureau de liaison du Royaume du Maroc à Tel-Aviv annonce à tous les citoyens marocains résidant en Israël et aux étrangers sollicitant un visa d’entrée au Maroc qu’à partir du 22 janvier 2024, toutes les prestations consulaires devront être soumises via la plateforme en ligne », d’après un communiqué publié mercredi.

+ Une large controverse +

Cette annonce, selon la même source, a suscité une large controverse sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs marocains considérant cette mesure comme un doublement du refus de Rabat de reconnaître la montée du mouvement anti-normalisation dans le pays.

Depuis le début de la guerre à Gaza, des milliers de Marocains ont manifesté quotidiennement contre la normalisation avec Israël, faisant du Maroc le cinquième pays au monde avec le plus de manifestations pro-palestiniennes l’année dernière.

Mercredi 10 janvier, le gouvernement marocain a refusé de recevoir une pétition, soutenue par 10. 200 signatures, appelant à l’annulation de la normalisation avec Israël, ajoute la même source.

« Nous avions précédemment soumis une demande de rendez-vous et on nous avait dit que nous pouvions revenir pour soumettre la pétition. Cependant, lorsque nous sommes arrivés, nous avons rencontré de fortes forces de sécurité et des autorités locales qui nous empêchaient d’entrer », a déclaré au New Arab Abdel Kader Al Aalami, membre du comité organisateur de la pétition.

+ Poursuite des protestations +

Plus tard dans la journée, Mustapha Baitass, porte-parole du gouvernement et vice-ministre chargé des relations parlementaires, a affirmé que les militants avaient suivi une mauvaise procédure. Par conséquent, l’entrée leur a été refusée pour soumettre la pétition.

Le ministre n’a pas mentionné la cause de la pétition ni les organisateurs de cette pétition, car Rabat continue d’éviter de se lancer dans le mouvement anti-normalisation depuis que les deux États ont signé l’accord de normalisation il y a trois ans.

Néanmoins, le groupe marocain contre la normalisation a décidé de lancer un intense programme de protestation pour recueillir davantage de signatures et sensibiliser à l’importance du boycott des produits pro-israéliens aux côtés d’autres groupes locaux pro-palestiniens.

Article19.ma