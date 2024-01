Vidéo – L’arbitre marocaine Bouchra Karboubi reçoit à Dubaï le Prix Cheikh Mohammed bin Rashid pour la créativité sportive

Meritocratie.. L’arbitre marocaine Bouchra Karboubi a reçu, mercredi à Dubaï, le Prix Mohammed bin Rashid Al Maktoum de la créativité sportive, dans sa douzième édition, en tant que “Meilleur arbitre arabe de football.

Ce prestigieux prix à été remis à Mme Karboubi, Inspecteur de police, lors d’une cérémonie organisée à Al-Jumeira, en reconnaissance de son leadership et des performances dont elle a fait preuve en tant que première arbitre professionnelle à diriger des matches internationaux dans des compétitions de haut niveau, telles que la Coupe d’Afrique des Nations masculine et la Coupe du monde féminine, ainsi que sa participation à la finale de la Coupe du Trône.

Bouchra Karboubi cumule ses fonctions professionnelles au service préfectoral de la police judiciaire à Meknès et d’arbitre international de football, représentant avec brio la femme marocaine dans ce domaine et confortant ainsi l’excellence sportive du Royaume.

Mme Karboubi est retenue parmi les arbitres convoqués pour la phase finale de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), organisée du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire, en tant qu’arbitre principal.

Les 12ès Prix Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum pour la créativité sportive ont été dominés par les champions marocains qui ont été primés dans plusieurs catégories.

Ainsi, les Lions de l’Atlas ont été couronnés du Prix de Meilleure équipe nationale arabe pour leur exploit historique lors de la Coupe du monde Qatar-2022, alors que Walid Regragui a été désigné Meilleur entraîneur arabe.

Pour sa part, le champion olympique et du monde Soufiane El Bakkali a remporté le Prix des réalisations sportives durables, tandis que la pugiliste Khadija Al-Mardi et Malak Alami ont été élues respectivement Athlète arabe et Athlète arabe junior aux succès exceptionnels dans le domaine sportif.

D’autres champions marocains avaient par le passé reçu cette prestigieuse distinction, dont Hicham El Guerrouj, Soufiane El Bakkali et Mehdi Benatia (MAP)

