Conjoncture – Raffermissement de la croissance économique nationale en 2024 soutenue par l’effort d’investissement et l’accroissement prévu de la demande adressée au Maroc (HCP)

Selon le Haut Commissariat au Plan sous le direction de M. Ahmed Lahlimi, les prévisions économiques de l’année 2024 sont établies en prenant en considération les dispositions annoncées dans la loi de finances 2024.

« Au Maroc, cette année devrait se caractériser par la mise en œuvre d’une panoplie de mesures en vue d’atténuer les effets liés aux conséquences socioéconomiques de l’inflation, de la sécheresse et du séisme d’Al Haouz », affirme le HCP dans un document dont Article19.ma a obtenu une copie.

Dans ce cadre, plusieurs grands chantiers seraient déployés, notamment à travers la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de mise à niveau des zones sinistrées, des aides sociales directes et d’aide au logement.

Ces prévisions se basent également sur l’hypothèse d’une reprise de la demande étrangère dans un contexte d’atténuation progressive des tensions inflationnistes au niveau international. En outre, ces perspectives supposent la réalisation d’une production céréalière au-dessous de la moyenne durant la campagne 2023/2024 compte tenu du niveau des précipitations et leur répartition spatio-temporelle à fin décembre 2023, ajoute le HCP.

Les activités agricoles devraient ainsi enregistrer une hausse de 2,5% en 2024 contribuant à la croissance du PIB de 0,3 point. En tenant compte d’une amélioration des activités de la pêche maritime, le secteur primaire devrait dégager une valeur ajoutée en amélioration de 2,7% au lieu d’une hausse de 6,7% estimée pour 2023.

Les activités non agricoles devraient enregistrer un taux de croissance de près de 3,2% en 2024 après 2,7% en 2023 porté par la poursuite de la bonne tenue du secteur tertiaire et par la reprise du secteur secondaire. Soutenue par la consolidation des demandes extérieure et intérieure, la valeur ajoutée secondaire devrait s’améliorer de 2,8% en 2024 après un recul de 0,4% en 2023, bénéficiant de l’impact positif du redressement prévu du secteur du BTP, des activités minières et des industries de transformation.

Les activités industrielles devraient afficher un accroissement de 2,7% en 2024 au lieu de 0,6% en 2023, tiré principalement par la reprise prévue des industries chimiques et par la poursuite de la performance de l’industrie automobile. Le secteur minier devrait connaître une hausse de 3,9% en 2024 au lieu d’une baisse de 4,2% en 2023 et de 9,4% en 2022. Il devrait profiter de la demande extérieure, notamment en provenance des Etats-Unis et de l’Europe, dans un contexte d’une baisse prévue des cours du phosphate et ses dérivés au niveau international.

Par ailleurs, le secteur du BTP devrait connaître une reprise de son activité en 2024, bénéficiant à la fois de la hausse des investissements publics en matière d’infrastructure, et du lancement du programme d’aide au logement. Ce dernier vise le renouvellement de l’approche d’aide à l’accès à la propriété immobilière et le soutien du pouvoir d’achat des ménages par le biais d’une aide financière directe accordée à l’acquéreur. Le secteur devrait bénéficier également du programme de reconstruction et de réhabilitation des régions sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, avec une enveloppe budgétaire estimée à 120 milliards de dirhams sur la période 2024-2028. Ainsi,la valeur ajoutée du BTP devrait s’accroitre de 2,8%, au lieu de deux fléchissements de 1,3% en 2023 et 3,6% en 2022.

Les activités tertiaires, tirées principalement par la reprise de la demande intérieure stimulée par les programmes du soutien public, devraient conserver leur soutien à la croissance économique globale, affichant une progression de 3,4% en 2024 après 4% une année plus tôt. Cette évolution devrait tirer profit de la bonne performance de l’activité touristique et du transport ainsi que de l’amélioration des activités financières et immobilières.

Dans ces conditions et compte tenu d’une évolution prévue des impôts et taxes sur produits nets de subventions de 3,2%, le Produit Intérieur Brut devrait s’accroitre de 3,2% en 2024 par rapport à 2,9% estimé pour 2023. Le PIB nominal devrait s’accroitre de 6% en 2024, portant l’inflation, mesurée par l’indice implicite du PIB, à 2,8% en 2024 après avoir enregistré 4,5% en 2023 et 3,1% en 2022.

Demande intérieure soutenue par l’effort d’investissement public

La demande intérieure devrait profiter de l’effort d’investissement public ainsi que du lancement du programme des aides sociales directes aux ménages précaires dans le cadre de l’opérationnalisation des programmes sociaux définis par la stratégie Royale. La consommation des ménages devrait connaitre une légère hausse de 1,1% sur fond d’amélioration des revenus perçus et d’une inflation encore rigide à la baisse. Le revenu disponible des ménages qui devrait enregistrer une croissance de 3,8% ferait face à une inflation de même niveau. Ainsi, le pouvoir d’achat des ménages continuerait de subir les effets négatifs de l’inflation et devrait enregistrer une régression pour la troisième année consécutive de 0,01% après celle de 0,5% en 2023 et 4% en 2022.

La crise de l’inflation, persistante depuis la mi-2022, continuerait d’impacter la situation des ménages, frappant de manière disproportionnée les foyers à faibles revenus. Cette situation a considérablement réduit leur pouvoir d’achat et les a exposés à des difficultés croissantes pour répondre à leurs besoins essentiels. L’inflation globale qui a atteint des niveaux de de 6,6% en 2022 et6,1% en 2023, aurait impacté durement les catégories socio-professionnelles les plus démunis comparativement à ceux les plus aisées.

De sa part, la consommation des administrations publiques devrait afficher un rythme d’évolution consolidé aux alentours de 5,1%, contribuant de 1 point à la croissance du PIB. Tenant compte de ces évolutions, la consommation finale nationale devrait afficher un rythme de croissance de 2,1% donnant lieu à une contribution de 1,7point au PIB.

Par ailleurs, la consolidation de l’orientation favorable de la politique budgétaire en matière d’investissement, conjuguée aux plans de relance du secteur immobilier, devrait contribuer au raffermissement de la formation brute de capital fixe de 4,7%. Le volume de l’investissement brut devrait ainsi s’accroitre de 7,8% générant une contribution positive de 2,1 points à la croissance du PIB en 2024 au lieu d’une contribution de seulement 0,7 point prévue pour 2023. Ainsi, la demande intérieure devrait afficher une progression plus soutenue de l’ordre de 3,5%, contribuant à hauteur de 3,8 points à la croissance économique au lieu de 1,8 point en 2023.

Redressement des échanges extérieurs

L’amélioration des perspectives économiques chez les principaux partenaires commerciaux devraient stimuler la demande extérieure après son net ralentissement en 2023, favorisant ainsi le renforcement de l’offre exportable de l’économie nationale. Dans ce sillage, les exportations des biens et services devraient afficher un rythme de croissance consolidé de 7,6%, attribuable à la poursuite de la performance des exportations des métiers mondiaux, du textile et du phosphate et de ses produits dérivés, à la suite notamment de la baisse des droits d’importations appliqués sur les engrais chimiquespar les Etats-Unis.

L’amélioration de la croissance nationale devrait contribuer à une augmentation des importations, notamment celles des biens intermédiaires et d’équipement. De surcroit, la situation peu favorable de la production agricole devrait favoriser le recours à l’importation pour combler le besoin en matière de produits alimentaires et animaux vivants. D’autre part, la reprise prévue des exportations des produits de phosphates devrait alimenter les importations en produits intermédiaires. Ainsi le volume des importations des biens et services devrait s’inscrire en hausse de 7,8% au lieu de 6,5% estimé pour 2023.

La tendance baissière des cours des matières premières, notamment énergétiques et alimentaires, ainsi que l’amélioration des conditions d’approvisionnement à l’échelle mondiale, devraient contribuer à l’atténuation des pressions inflationnistes en 2024. Dans ces conditions, la valeur des exportations nationales des biens et services devrait enregistrer une progression de 7,6%, tandis que celle des importations devraient afficher une hausse de 7,3% portant le déficit en ressources à 10,6% du PIB en 2024. Tenant compte de l’évolution des transferts MRE, le compte courant devrait afficher un déficit aux alentours de 0,4% du PIB au lieu d’un excédent de près de 0,1% du PIB estimé en 2023.

Ce besoin de financement reflète l’écart entre l’investissement qui devrait représenter 28,2% du PIB et l’épargne nationale qui devrait s’établir à 27,8% du PIB en 2024, et ce compte tenu des revenus extérieurs qui devraient avoisiner 7,2% du PIB. De son côté, l’épargne intérieure devrait atteindre 20,6% du PIB au lieu de 19,7% du PIB en 2023, suite à une croissance nominale du PIB de 6% conjuguée à une évolution de la consommation nationale de 4,9%.

Légère baisse du déficit budgétaire

Le déficit budgétaire devrait poursuivre son allégement en 2024 profitant notamment de l’amélioration prévue de l’activité économique et de l’atténuation de la charge de compensation, suite à la décision d’une décompensation progressive et plafonnée du gaz butane qui constitue près de 60% en moyenne de la charge de compensation globale entre 2014 et 2022.

Les dépenses ordinaires devraient se situer aux alentours de 20% duPIB en 2024 au lieu de 20,5% du PIB estimé pour 2023. Ceci s’expliquerait principalement par la baisse prévue de la charge de compensation qui devrait atteindre près de 1,2% du PIB en 2024,après une moyenne de près de 2% du PIB entre 2014 et 2022. Les dépenses d’investissement devraient atteindre près de 6,6% du PIB au lieu de 6,4% en 2023. Les recettes ordinaires devraient enregistrerune progression pour atteindre 21,8% du PIB, suite à l’accroissement prévu des recettes fiscales et non fiscales. Dans ces conditions, le déficit budgétaire devrait s’inscrire en allègement en 2024 atteignant près de 4,5% du PIB au lieu de 4,7%.

Le financement des besoins de l’Etat, en liaison avec le vaste programme d’aide sociale et les investissements en infrastructure,devrait nécessiter une mobilisation importante des ressourcesfinancières interne et externe, au moment où l’augmentation de l’encours de la dette et de son coût devrait conduire à une tendance haussière des dépenses liées aux services de la dette. En effet, les charges en intérêts devraient avoisiner 38,8 MMDH en 2024, en hausse de plus de 12 MMDH par rapport à la moyenne de la période 2014-2022 et de 8 MMDH par rapport à l’année 2023.

Dans ces conditions, la dette globale du Trésor devrait atteindre 72,4% du PIB en 2024, soit 54,5% du PIB pour la composante intérieure et 17,9% du PIB pour celle extérieure. Tenant compte du ratio de la dette extérieure garantie à 12,8% du PIB, la dette publique globale devrait atteindre 85,2% du PIB en 2024 (1300 milliards de DH) au lieu de 85,6% en 2023. Aussi le renversement decette tendance à la hausse de la dette devrait nécessiter un intérêtcrucial pour stabiliser la situation financière du pays et se prémunir contre les fluctuations du système financier international, évitant la dépendance excessive aux bailleurs de fonds extérieurs.

Légère décélération de la masse monétaire

En 2024, Le rythme de l’évolution de la masse monétaire devrait continuer de décélérer pour afficher 5,2% après 5,3% en 2023. Ceci devrait découler notamment de la combinaison d’une reprise des crédits bancaires et d’une baisse des créances nettes sur les non-résidents. En effet, le niveau des avoirs extérieurs nets devrait couvrir près de 4,7 mois d’importations des biens et services. De sa part, le déficit de liquidité bancaire devrait continuer de s’accentuer en 2024, suite à l’évolution de la monnaie fiduciaire sur fond d’une situation favorable du secteur touristique.

Conclusion

En dépit de la poursuite de son processus de rétablissement,l’économie nationale n’est pas encore parvenue à réaliser le rythme de croissance escompté, témoignant d’une phase de transition plus lenteque nécessite une pleine restauration économique. La reprise limitée post-covid n’a pas permis de compenser intégralement les pertes engendrées par le recul prononcé de la croissance économique en 2020. Ceci est particulièrement notable au niveau du marché de l’emploi, qui continuerait d’éprouver des difficultés à surmonter les impacts d’une perte de près de 432 mille postes d’emplois sous le choc du Covid.

La croissance économique, fragilisée par la récurrence des années de sécheresse et par les retombées des tensions géopolitiques persistantes, peine à soutenir efficacement la création de postes d’emploi permettant de revenir aux taux de chômage d’avant crise. En effet, l’économie nationale est en perte nette annuelle moyenne de plus de 75 milles emplois durant les trois dernières années. Cette tendance aurait des impacts substantiels sur l’évolution des revenus et de l’épargne, notamment dans un contexte où l’inflation s’avère difficilement atténuable et où les efforts pour la dynamisation économique sont plus que jamais nécessaires.

Les perspectives modérées de la croissance économique soulèvent l’importance cruciale de réaliser une croissante économique plus créatrice d’emplois. Cette nécessité est d’autant plus pressante que le contenu en emploi de la croissance économique a tendance à s’affaiblir et que la croissance potentielle de l’économie nationale enregistre une tendance baissière.

Dans ce contexte soumis aux contraintes à la fois externes et internes de l’économie nationale, en particulier celles liées à l’ampleur de l’intervention de la politique budgétaire, il est inéluctable de dégager des espaces budgétaires supplémentaires pour contribuer davantage au processus de stimulation de l’activité économique.

