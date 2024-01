FOCUS – Affaire Escobar du Sahara: « Un grand scandale narco-politique » au Maroc (Média)

Depuis la fin du mois de décembre, la seule chose dont les Marocains parlent est « le Pablo Escobar du Sahara », un mystérieux baron de la drogue africain qui a décidé, après quatre ans de prison, d’exposer ses partenaires soit plus de vingt politiciens et personnalités publiques marocains.

Selon le site londonien, the newarab.com, le 22 décembre, la Cour d’appel de Casablanca a ordonné la détention provisoire de 25 personnalités publiques impliquées dans une affaire surnommée « Escobar du Sahara ».

Le magazine panafricain Jeune Afrique a rapporté hier, le 8 janvier, que 28 personnalités marocaines sont impliquées dans l’affaire. Le magazine francophone a joué un rôle clé dans l’affaire depuis sa première enquête « Escobar du Sahara » en 2019, joute la même source.

Dans une tournure tumultueuse des événements, les partis politiques marocains sont confrontés à une controverse qui pourrait compromettre leurs sièges parlementaires, certains optent pour le silence, tandis que d’autres font allusion à la possibilité d’une conspiration.

+ Qui est « le Pablo Escobar du Sahara » ? +

El Hadj Ahmed Ben Brahim, surnommé « le Pablo Escobar du Sahara » ou le « Malien », est né à Kidal, au Mali, en 1976 d’une mère d’origine marocaine et d’un père malien, la seule photo disponible de lui est un fragment de croquis de Jeune Afrique.

Selon le magazine panafricain, le Malien a mené une vie simple de berger jusqu’à ce qu’un jour, il rencontre un Français perdu dans le désert. Cette rencontre a tout changé.

Le Français, révélé être un homme d’affaires, a présenté Haj Ahmed Ben Brahim à l’importation et à l’exportation de voitures entre l’Europe et l’Afrique.

Après avoir amassé une petite fortune, le jeune Ben Brahim a visé plus haut, s’aventuant dans le commerce de l’or et construisant progressivement un réseau dans la région sahélio-saharienne.

Après l’or, il s’est aventuré en 2006 dans le transport de la drogue de l’Amérique latine vers l’Afrique de l’Ouest via le Mali et le Niger, vers l’Algérie, la Libye et l’Égypte par terre ou par mer vers la côte marocaine, puis vers l’Europe.

Au Maroc, il aurait investi de manière significative dans l’immobilier à Marina Saidia, une plage luxueuse, et de nombreuses entreprises et usines n’ont pas encore été révélées. En 2015, faisant l’objet d’un mandat de perquisition d’Interpol, il a été arrêté après une poursuite avec la gendarmerie dans le désert mauritanien.

« Escobar du Sahara », alias « Le Malien » a été libéré quatre ans plus tard. Il a ensuite décidé de se rendre au Maroc, où il aurait entretenu de solides relations avec plusieurs seniors politiques et de sécurité, en particulier à Oujada, dans le nord du Maroc, la ville d’origine de sa mère.

Cependant, son aventure semblable à un parrain s’est terminée à l’aéroport de Casablanca en 2019 après un coup de fil anonyme, et il a été arrêté . Maintenant, quatre ans plus tard, il a décidé d’exposer ses ex-partenaires, apparemment après avoir découvert qu’ils avaient saisi ses actifs.

+ Qui est impliqué dans cette sombre affaire ? +

Pour l’instant, seuls les noms de deux complices ont été révélés : Saïd Naciri, président du conseil municipal de Casablanca et président du Wydad AC, le plus ancien club de football du Maroc, et Abdenebi Biioui, président de la région de l’oriental (Oujda) et un acteur puissant de l’activité des infrastructures du pays.

Les deux hommes sont affiliés au Parti de la modernité et de l’authenticité (PAM), un parti majoritaire dans la coalition qui compose le gouvernement actuel Akhannouch.

En réaction, Abdellatif Ouahbi, chef du PAM et ministre de la Justice, aurait soumis « sa démission » au bureau politique, mais elle a été rejetée, selon le site casablancais Maroc Diplomatique, sans toutefois citer de source fiable.

Pendant ce temps, des sources du parti disent que Ouahbi est déterminé à poursuivre toutes les plateformes qui tentent avec des fake news de dépeindre le PAM comme « un protecteur et un sponsor de la drogue ».

« Il y a des entités qui exploitent le dossier (d’Escobar) pour saper le parti. Cela pourrait provenir de l’opposition ou des alliés », a déclaré une source du PAM aux médias locaux dont Hespress.

En décembre dernier, Biioui, Naciri et 18 autres personnes ont été arrêtés et transférés à la prison d’Oukacha à Casablanca. Quatre autres suspects sont poursuivis alors qu’ils sont en liberté provisoire.

Pour de nombreux Marocains, l’affaire est plus qu’un réseau de drogue qui se transforme en vendetta politique. L’affaire favorise une nouvelle méfiance à l’égard des politiciens occupant des positions influentes au sein du royaume qui pourraient, s’ils s’étaient avérés coupables, menacer la sécurité du pays et ses intérêts, conclua the newarab.com.

